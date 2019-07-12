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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский придумал новый челлендж (видео)

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Источник: AP 2019

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский предложил новый челлендж. Российский хоккеист сейчас отдыхает в Италии вместе с Артемием Панариным и во время зажигательных танцев показал свою удивительную растяжку.

«Пантера отдыхает», — прокомментировал действия друга Панарин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас во всем мире соревнуются, кто необычнее сорвет крышку с бутылки, но, возможно, челлендж от Бобровского тоже станет популярен.

Этим летом голкипер сменил клуб, подписав 7-летний контракт с «Пантерс» на 70 млн долларов.

Алексей Иванов

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