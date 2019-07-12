Бобровский придумал новый челлендж (видео)

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский предложил новый челлендж. Российский хоккеист сейчас отдыхает в Италии вместе с Артемием Панариным и во время зажигательных танцев показал свою удивительную растяжку. «Пантера отдыхает», — прокомментировал действия друга Панарин.

Сейчас во всем мире соревнуются, кто необычнее сорвет крышку с бутылки, но, возможно, челлендж от Бобровского тоже станет популярен.



Этим летом голкипер сменил клуб, подписав 7-летний контракт с «Пантерс» на 70 млн долларов.



Алексей Иванов