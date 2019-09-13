Бобровский спел песню группы «Сектор Газа» (видео)

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился с подписчиками в инстаграме отпускным видео. Российский хоккеист выложил, как поет песню «Пора домой» группы «Сектор Газа» в караоке. «Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», — подписал ролик Бобровский.

Этим летом голкипер сменил клуб: на правах неограниченно свободного агента Бобровский подписал 7-летний контракт с «Флоридой» на 70 млн долларов.

В «Пантерс» Сергей будет играть без своего друга по «Коламбуса» Артемия Панарина. Нападающий этим летом перешел в «Рейнджерс».



Кстати, Панарин тоже периодически делится роликами, где он поет. Во время выступления за «Чикаго» Артемий учил канадца Данкана Кита песне «Гоп-стоп» Александра Розенбаума.