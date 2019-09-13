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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Бобровский спел песню группы «Сектор Газа» (видео)

Это классика.

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Источник: AP 2019

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился с подписчиками в инстаграме отпускным видео. Российский хоккеист выложил, как поет песню «Пора домой» группы «Сектор Газа» в караоке.

«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», — подписал ролик Бобровский.

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Этим летом голкипер сменил клуб: на правах неограниченно свободного агента Бобровский подписал 7-летний контракт с «Флоридой» на 70 млн долларов.

В «Пантерс» Сергей будет играть без своего друга по «Коламбуса» Артемия Панарина. Нападающий этим летом перешел в «Рейнджерс».

Кстати, Панарин тоже периодически делится роликами, где он поет. Во время выступления за «Чикаго» Артемий учил канадца Данкана Кита песне «Гоп-стоп» Александра Розенбаума.

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Алексей Иванов

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