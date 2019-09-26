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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров поймал акулу на рыбалке (видео)

Редкая добыча.

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Источник: AP 2019

Звездный нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров показал в соцсетях, что поймал на рыбалке во Флориде. На крючок российского хоккеиста попалась акула-молот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыбу-молот позже рыбаки отпустили.

Прошлым летом акула попадалась на крючок еще одному российскому игроку в НХЛ Илье Ковальчуку.

Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» в прошлом сезоне как лучший бомбардир регулярного чемпионата. Теперь Никите принадлежит рекорд по набранным очкам среди российских хоккеистов в НХЛ — 128 очков.

Алексей Иванов

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