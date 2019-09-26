Кучеров поймал акулу на рыбалке (видео)
Редкая добыча.
Редкая добыча.
Звездный нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров показал в соцсетях, что поймал на рыбалке во Флориде. На крючок российского хоккеиста попалась
Прошлым летом акула попадалась на крючок еще одному российскому игроку в НХЛ Илье Ковальчуку.
Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» в прошлом сезоне как лучший бомбардир регулярного чемпионата. Теперь Никите принадлежит рекорд по набранным очкам среди российских хоккеистов в НХЛ — 128 очков.
Алексей Иванов