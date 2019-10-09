Хоккейный клуб сделал на стадионе «комнату ярости» (видео)



«Филадельфия» запустила новый сервис для своих болельщиков — на домашней арене «Летчиков» появилась «комната ярости». В США это первая «расфигачечная» на стадионе.



Теперь в течение матча фаны «Флайерс» могут снять стресс прямо на арене. В «комнате ярости» можно разбить телевизор, посуду и другие предметы интерьера.