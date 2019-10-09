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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейный клуб сделал на стадионе «комнату ярости» (видео)

Новинка из НХЛ.

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Источник: AP 2019


«Филадельфия» запустила новый сервис для своих болельщиков — на домашней арене «Летчиков» появилась «комната ярости». В США это первая «расфигачечная» на стадионе.

Теперь в течение матча фаны «Флайерс» могут снять стресс прямо на арене. В «комнате ярости» можно разбить телевизор, посуду и другие предметы интерьера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Билет в расфигачечную стоит 35 долларов для одного человека и 60 для двоих.

Сегодня «Филадельфия» проведет первый домашний матч сезона, и болельщики команды смогут оценить новую услугу.

Алексей Иванов

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