Хоккейный клуб сделал на стадионе «комнату ярости» (видео)
Новинка из НХЛ.
Новинка из НХЛ.
«Филадельфия» запустила новый сервис для своих болельщиков — на домашней арене «Летчиков» появилась «комната ярости». В США это первая «расфигачечная» на стадионе.
Теперь в течение матча фаны «Флайерс» могут снять стресс прямо на арене. В «комнате ярости» можно разбить телевизор, посуду и другие предметы интерьера.
Билет в расфигачечную стоит 35 долларов для одного человека и 60 для двоих.
Сегодня «Филадельфия» проведет первый домашний матч сезона, и болельщики команды смогут оценить новую услугу.
Алексей Иванов