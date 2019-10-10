Маскот «Филадельфии» потроллил хоккеиста «Нью-Джерси» (фото)
Возможно, его команде это помогло.
Возможно, его команде это помогло.
«Филадельфия» провела первый домашний матч в новом сезоне НХЛ. На льду Wells Fargo Center «летчики» уверенно обыграли «Нью-Джерси» — 4:0.
Один из забавных эпизодов матча связан с маскотом «Флайерс». Гритти пришел на игру с плакатом для защитника «Девилс» Пи Кея Суббана.
Суббан недавно объявил о помолвке с известной горнолыжницей Линдси Вонн, и маскот «Филадельфии» написал на плакате: «Линдси могла выбрать
Суббан перешел в «Нью-Джерси» этим летом, в трех матчах сезона у него одна передача. «Девилс» проиграли в трех матчах подряд на старте чемпионата.
Алексей Иванов