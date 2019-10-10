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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Маскот «Филадельфии» потроллил хоккеиста «Нью-Джерси» (фото)

Возможно, его команде это помогло.

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Источник: AFP 2019

«Филадельфия» провела первый домашний матч в новом сезоне НХЛ. На льду Wells Fargo Center «летчики» уверенно обыграли «Нью-Джерси» — 4:0.

Один из забавных эпизодов матча связан с маскотом «Флайерс». Гритти пришел на игру с плакатом для защитника «Девилс» Пи Кея Суббана.

Суббан недавно объявил о помолвке с известной горнолыжницей Линдси Вонн, и маскот «Филадельфии» написал на плакате: «Линдси могла выбрать кого-то и получше».

Во время загрузки произошла ошибка.

Суббан перешел в «Нью-Джерси» этим летом, в трех матчах сезона у него одна передача. «Девилс» проиграли в трех матчах подряд на старте чемпионата.

Алексей Иванов

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