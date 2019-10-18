Маленький болельщик «Вашингтона» дал интервью года (видео)

В перерыве матча «Вашингтон» — «Торонто» на лед вышли дети, занимающиеся в хоккейных школах. Джексон Фридландер забил два гола в этой игре, после чего дал интервью, которое транслировалось на всю арену.



Слова мальчика впечатлили болельщиков «Кэпиталс», и они аплодисментами проводили юного хоккеиста.



«Все, что я хотел — это выйти и кататься побыстрее и получать удовольствие. Всегда помните: получать удовольствие от хоккея важнее, чем выигрывать. Всегда.



Мой любимый хоккеист “Вашингтона”? Овечкин. А еще у меня дома живет большой тарантул, у него очень хороший аппетит», — рассказал Джексон.