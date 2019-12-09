Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Динамо Р
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Сибирь
00
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
23
Хоккей. НХЛ
10.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
10.12
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
10.12
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты изобразили битву на световых мечах (видео)

В честь нового фильма «Звездные войны».

Наверх
Источник: AP 2019

Игроки «Каролины» оригинально отметили победу над «Миннесотой» (6:2). Хоккеисты, включая Андрея Свечникова, сделали вид, что сражаются на световых мечах. После этого на льду появилась надпись «Кучка джедаев» — так команда обыграла свое прошлогоднее прозвище «Кучка придурков» и напомнила о скором выходе новой части фильма «Звездные войны».

https://www.instagram.com/p/B5zBm7AptRJ/

Игроки «Каролины» часто придумывают что-то необычное после домашних побед. После ритмичного хлопания и исландского «ху» хоккеисты комично изображают эффект домино, либо танцуют, либо делают вид, что гребут в каяках.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на экраны 19 декабря. Это уже девятый эпизод всемирно известной киноэпопеи.

Алексей Иванов

Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что России делать дальше?
Россия обжалует решение ВАДА
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию
Ласицкене назвала приговор ВАДА позором, обвинив чиновников РФ
Решение ВАДА угрожает потерей Универсиады Екатеринбургом
Казах из «Ростова» забил «Спартаку» более, чем за все время в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь