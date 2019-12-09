Хоккеисты изобразили битву на световых мечах (видео)
В честь нового фильма «Звездные войны».
В честь нового фильма «Звездные войны».
Игроки «Каролины» оригинально отметили победу над «Миннесотой» (6:2). Хоккеисты, включая Андрея Свечникова, сделали вид, что сражаются на световых мечах. После этого на льду появилась надпись «Кучка джедаев» — так команда обыграла свое прошлогоднее прозвище «Кучка придурков» и напомнила о скором выходе новой части фильма «Звездные войны».
Игроки «Каролины» часто придумывают
Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на экраны 19 декабря. Это уже девятый эпизод всемирно известной киноэпопеи.
Алексей Иванов