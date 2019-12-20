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13:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроку НХЛ порезало руку коньком (видео)

Несчастный случай.

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Источник: AFP 2019

Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак получил травму в матче с «Бостоном». В третьем периоде нападающий столкнулся с Патрисом Бержероном, и конек игрока «Брюинс» задел руку Клаттербака. Хоккеист «Айлендерс» сразу отправился в раздевалку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Клаттербаку наложили швы в больнице. Пока неизвестно, сможет ли он выйти в следующем матче.

«Айлендерс» победили «Бостон» в серии буллитов — 3:2. Обе команды входят в тройку лучших в Восточной конференции.

Алексей Иванов

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