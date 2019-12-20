Игроку НХЛ порезало руку коньком (видео)

Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак получил травму в матче с «Бостоном». В третьем периоде нападающий столкнулся с Патрисом Бержероном, и конек игрока «Брюинс» задел руку Клаттербака. Хоккеист «Айлендерс» сразу отправился в раздевалку.

В итоге Клаттербаку наложили швы в больнице. Пока неизвестно, сможет ли он выйти в следующем матче.



«Айлендерс» победили «Бостон» в серии буллитов — 3:2. Обе команды входят в тройку лучших в Восточной конференции.



Алексей Иванов