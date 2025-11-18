Ричмонд
Матч-центр
Бобровский отреагировал на выход на 9-е место по победам в НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал 438-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Флорида» на своей площадке обыграла «Ванкувер» со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 10 из 15 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в текущем сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 438 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю, опередив легендарного канадца Жака Планта.

«Когда смотришь на этот список вратарей, то он просто потрясает. Я восхищаюсь этими голкиперами, стараюсь быть на них похожим. Быть с ними в одном ряду — это впечатляет, невероятно», — приводит слова Бобровского пресс‑служба НХЛ.

Лидеры НХЛ по числу вратарских побед в регулярных чемпионатах:

  1. Мартин Бродо (Канада) — 691 победа в 1266 матчах (54,6%);

  2. Марк-Андре Флери (Канада) — 575 побед в 1051 матче (54,6%);

  3. Патрик Руа (Канада) — 551 победа в 1029 матчах (53,6%);

  4. Роберто Луонго (Канада) — 489 побед в 1044 матчах (46,8%);

  5. Эд Белфур (Канада) — 484 победы в 963 матчах (50,3%);

  6. Хенрик Лундквист (Швеция) — 459 побед в 887 матчах (51,8%);

  7. Кертис Джозеф (Канада) — 454 победы в 943 матчах (48,2%);

  8. Терри Савчук (Канада) — 445 побед в 971 матче (45,8%);

  9. Сергей Бобровский (Россия) — 438 побед в 768 матчах (57,0%);

  10. Жак Плант (Канада) — 437 побед в 937 матчах (46,6%).

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Пантерз» примут «Нью-Джерси».