Ротенберг предложил Никишину открыть хоккейную школу в Орле

«Каролина» во второй раз в своей истории стала обладателем трофея, обыграв в финальной серии «Вегас» (4−2). э.
24-летний Никишин провел свой первый полноценный сезон в НХЛ — до этого на протяжении трех сезонов он выступал за СКА под руководством Ротенберга.
"Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил! Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова.
Также, поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперед! Ура", — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
Никишин является уроженцем Орла, однако хоккеем начал заниматься в школе мытищинского «Атланта». На пути к КХЛ он прошел через систему московских ЦСКА и «Крыльев Советов». С 2019 по 2022 год Никишин выступал за московский «Спартак».
В феврале 2022 года Никишин в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Никишин провел 81 матч и набрал 33 (11+22) очка. В плей-офф на его счету 17 матчей и 1 (0+1) набранное очко.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в конце сентября.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
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