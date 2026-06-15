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Ротенберг предложил Никишину открыть хоккейную школу в Орле

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил защитника «Каролины» Александра Никишина с завоеванием Кубка Стэнли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Каролина» во второй раз в своей истории стала обладателем трофея, обыграв в финальной серии «Вегас» (4−2). э.

24-летний Никишин провел свой первый полноценный сезон в НХЛ — до этого на протяжении трех сезонов он выступал за СКА под руководством Ротенберга.

"Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил! Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова.

Также, поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперед! Ура", — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Никишин является уроженцем Орла, однако хоккеем начал заниматься в школе мытищинского «Атланта». На пути к КХЛ он прошел через систему московских ЦСКА и «Крыльев Советов». С 2019 по 2022 год Никишин выступал за московский «Спартак».

В феврале 2022 года Никишин в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Никишин провел 81 матч и набрал 33 (11+22) очка. В плей-офф на его счету 17 матчей и 1 (0+1) набранное очко.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в конце сентября.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
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  • Удаление на 20 минут
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  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит