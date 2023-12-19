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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по мини-футболу победила Иран

Сборная России по мини-футболу в товарищеском матче обыграла национальную команду Ирана (6:2).

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Источник: https://vk.com/teamrussia_futsal

Встреча прошла во вторник в иранском городе Лар. В составе российской команды покер оформил нападающий Руслан Кудзиев (6', 28', 30', 35'). Также отличились Никита Фахрутдинов (10') и Павел Карпов (13'). В составе иранской команды забитыми мячами отметились Ахмад Аббаси (2) и Мохаммад Хоссейн Дерахшани (23).

Стоит отметить, что это был первый международный футзальный матч в истории Ирана, где на трибуны в качестве зрителей были допущены женщины.

Первый товарищеский матч между командами прошел в понедельник и завершился победой сборной Ирана (3:2).

Сборная Ирана является сильнейшей азиатской сборной в мини-футболе. Она является 12-кратным чемпионом Азии и располагается в рейтинге ФИФА на шестом месте. Сборная России занимает четвертую строчку.

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