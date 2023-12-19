Сборная России по мини-футболу победила Иран

Источник: https://vk.com/teamrussia_futsal

Встреча прошла во вторник в иранском городе Лар. В составе российской команды покер оформил нападающий Руслан Кудзиев (6', 28', 30', 35'). Также отличились Никита Фахрутдинов (10') и Павел Карпов (13'). В составе иранской команды забитыми мячами отметились Ахмад Аббаси (2) и Мохаммад Хоссейн Дерахшани (23).

Стоит отметить, что это был первый международный футзальный матч в истории Ирана, где на трибуны в качестве зрителей были допущены женщины.

Первый товарищеский матч между командами прошел в понедельник и завершился победой сборной Ирана (3:2).