Сборная России по мини-футболу победила Иран
Сборная России по мини-футболу в товарищеском матче обыграла национальную команду Ирана (6:2).
Сборная России по мини-футболу в товарищеском матче обыграла национальную команду Ирана (6:2).
Встреча прошла во вторник в иранском городе Лар. В составе российской команды покер оформил нападающий Руслан Кудзиев (6', 28', 30', 35'). Также отличились Никита Фахрутдинов (10') и Павел Карпов (13'). В составе иранской команды забитыми мячами отметились Ахмад Аббаси (2) и Мохаммад Хоссейн Дерахшани (23).
Стоит отметить, что это был первый международный футзальный матч в истории Ирана, где на трибуны в качестве зрителей были допущены женщины.
Первый товарищеский матч между командами прошел в понедельник и завершился победой сборной Ирана (3:2).
Сборная Ирана является сильнейшей азиатской сборной в мини-футболе. Она является 12-кратным чемпионом Азии и располагается в рейтинге ФИФА на шестом месте. Сборная России занимает четвертую строчку.