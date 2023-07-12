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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Емельяненко впервые рассказал о жизни в реабилитационном центре

Российский боец ММА Александр Емельяненко впервые рассказал о жизни в реабилитационном центре «Центр восстановления личности Иман» в республике Ингушетия.

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Источник: РИА "Новости"

С конца мая 41-летний Емельяненко лечится от алкоголизма и проходит тренировочные сборы в данной клинике. Емельяненко тренируется в небольшом спортзале центра, поддерживает форму.

«Персонал относится ко мне точно так же, как и ко всем реабилитантам. Я ничем не отличаюсь от коллектива, который здесь находится. У меня нет никаких поблажек: я со всеми встаю, со всеми засыпаю, со всеми сажусь есть. Я все делаю так, как положено по правилам центра, все выполняю. Программа “12 шагов”? Я ее еще не начинал, но по примеру других людей, которые лежали в больницах, пытались как-то сами справиться и у них не получалось, могу сказать, что программа рабочая, помогает людям встать на путь исправления и сделать выводы», — рассказал Емельяненко в интервью пресс-службе «Иман» которое выложили в телеграм-канале центра.

Последний раз Александр Емельяненко проводил бой в конце мая, когда победил блогера Евгения Ершова.

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 Александр Емельяненко впервые рассказал о жизни в реабилитационном центре
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