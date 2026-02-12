Вашингтон
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой ОИ-1936

Эта Олимпиада проводилась в Берлине при власти Адольфа Гитлера.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Официальный интернет-магазин Олимпийских игр убрал с продажи футболки с символикой Игр 1936 года в Берлине, которые проходили при власти Адольфа Гитлера.

Ранее журналисты немецкого издания Bild выпустили статью, в которой раскритиковали включение берлинского плаката в «Коллекцию наследия», которая по замыслу должна была обратить внимание и воспеть искусство и дизайн Олимпиад прошлого. Материал начинался фразой «Кто-то прогуливал уроки истории?». К мнению, высказанному в материале, присоединилась и спортивный эксперт Клара Шедлих, которая заявила, что для нацистского режима данная символика была ключевым пропагандистским инструментом, а значит не имела никакого отношения к объединению мира.

После волны критики футболки исчезли из каталога олимпийского магазина и в профиле товара указано «Out of Stock» — «Нет в наличии». Официальные представители Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо ситуацию пока не комментировали.

Отметим, что в этой же коллекции были предметы с символикой Игр в Афинах (1896), Риме (1960), Лос-Анджелесе (1984), Сеуле (1988) и Сиднее (2000). В описании коллекции утверждалось, что «каждое изделие отражает уникальное время и место в истории, когда мир объединился, чтобы прославить человечество».