Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой ОИ-1936

Ранее журналисты немецкого издания Bild выпустили статью, в которой раскритиковали включение берлинского плаката в «Коллекцию наследия», которая по замыслу должна была обратить внимание и воспеть искусство и дизайн Олимпиад прошлого. Материал начинался фразой «Кто-то прогуливал уроки истории?». К мнению, высказанному в материале, присоединилась и спортивный эксперт Клара Шедлих, которая заявила, что для нацистского режима данная символика была ключевым пропагандистским инструментом, а значит не имела никакого отношения к объединению мира.