Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 27 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 27 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Руководство и клубы баскетбольной Единой лиги ВТБ приняли решение о досрочном завершении сезона 2019/2020. Об этом сообщила генеральный директор турнира Илона Корстин.
«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно», — сказала Корстин.
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии. Теперь его может ждать наказание со стороны главы туринского клуба Андреа Аньелли.
21 марта футболист улетел из Италии в Бразилию, но на родине не соблюдал правила самоизоляции. Девушка футболиста опубликовала в социальных сетях фото, где она вместе с Костой находятся на отдыхе. Теперь решение о дальнейшей судьбе Косты в «Ювентусе» будет принимать президент клуба.
Напомним, что ранее трое игроков «Ювентуса» заразились коронавирусом: Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.
Один из игроков клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом. Имя хоккеиста не называется.
Официальный сайт команды сообщает, что после обнаружения первых симптомов игрок был отправлен на карантин, и что в настоящий момент он «выздоровел и вернулся к нормальной жизни».
В «Колорадо» выступают россияне Никита Задоров, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин.
«Эспаньол» урезал зарплаты игрокам на 70 процентов.
Испанский «Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил, что зарплаты футболистов будут сокращены. Это связано с приостановкой чемпионата Испании
Законодательство Испании позволяет сокращать зарплаты наемным работникам, если бизнес теряет возможность получать прибыль.
Несколько команд английской
Для того, чтобы решение о продолжении или переигровке сезона было принято, за один из вариантов должны проголосовать 14 из 20 клубов АПЛ.