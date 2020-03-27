Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Энергетик-БГУ
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Белшина
10
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
21:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 марта

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 27 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано576 859 +65 256
Скончалось26 455 +3 388
Выздоровело128 377 +7 381
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:45 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон

Руководство и клубы баскетбольной Единой лиги ВТБ приняли решение о досрочном завершении сезона 2019/2020. Об этом сообщила генеральный директор турнира Илона Корстин.

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно», — сказала Корстин.

Футболист «Ювентуса» нарушил самоизоляцию

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии. Теперь его может ждать наказание со стороны главы туринского клуба Андреа Аньелли.

21 марта футболист улетел из Италии в Бразилию, но на родине не соблюдал правила самоизоляции. Девушка футболиста опубликовала в социальных сетях фото, где она вместе с Костой находятся на отдыхе. Теперь решение о дальнейшей судьбе Косты в «Ювентусе» будет принимать президент клуба.

Напомним, что ранее трое игроков «Ювентуса» заразились коронавирусом: Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Хоккеист «Колорадо» переболел коронавирусом

Один из игроков клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом. Имя хоккеиста не называется.

Официальный сайт команды сообщает, что после обнаружения первых симптомов игрок был отправлен на карантин, и что в настоящий момент он «выздоровел и вернулся к нормальной жизни».

В «Колорадо» выступают россияне Никита Задоров, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин.

«Эспаньол» урезал зарплаты игрокам на 70 процентов.

Испанский «Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил, что зарплаты футболистов будут сокращены. Это связано с приостановкой чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса. На 70 процентов будут урезаны зарплаты не только основной команды, но также молодежных, юношеских и женских команд.

Законодательство Испании позволяет сокращать зарплаты наемным работникам, если бизнес теряет возможность получать прибыль.

Несколько клубов АПЛ выступили за переигровку сезона

Несколько команд английской премьер-лиги выступили за остановку и последующую переигровку сезона 2019/2020. Сообщается, что еще на прошлой неделе на встрече представителей всех клубов лиги было принято решение доиграть сезон, однако теперь некоторые команды хотят пересмотреть это решение.

Для того, чтобы решение о продолжении или переигровке сезона было принято, за один из вариантов должны проголосовать 14 из 20 клубов АПЛ.

Читайте также
Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии
Пауло Дибала: Были сильные симптомы, я едва мог дышать
Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за свою теорию заговора
Россия заплатила WADA миллион долларов
Комментатор UFC отказывается работать на бое Хабиб — Фергюсон
Клопп: Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь