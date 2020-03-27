Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 марта

Источник: РИА "Новости"

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон

Руководство и клубы баскетбольной Единой лиги ВТБ приняли решение о досрочном завершении сезона 2019/2020. Об этом сообщила генеральный директор турнира Илона Корстин.

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, продолжать турнир нецелесообразно», — сказала Корстин.

Футболист «Ювентуса» нарушил самоизоляцию

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил самоизоляцию в Бразилии. Теперь его может ждать наказание со стороны главы туринского клуба Андреа Аньелли.

21 марта футболист улетел из Италии в Бразилию, но на родине не соблюдал правила самоизоляции. Девушка футболиста опубликовала в социальных сетях фото, где она вместе с Костой находятся на отдыхе. Теперь решение о дальнейшей судьбе Косты в «Ювентусе» будет принимать президент клуба.

Напомним, что ранее трое игроков «Ювентуса» заразились коронавирусом: Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала.

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Хоккеист «Колорадо» переболел коронавирусом

Один из игроков клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» переболел коронавирусом. Имя хоккеиста не называется.

Официальный сайт команды сообщает, что после обнаружения первых симптомов игрок был отправлен на карантин, и что в настоящий момент он «выздоровел и вернулся к нормальной жизни».

В «Колорадо» выступают россияне Никита Задоров, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Валерий Ничушкин.

«Эспаньол» урезал зарплаты игрокам на 70 процентов.

Испанский «Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил, что зарплаты футболистов будут сокращены. Это связано с приостановкой чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса. На 70 процентов будут урезаны зарплаты не только основной команды, но также молодежных, юношеских и женских команд.

Законодательство Испании позволяет сокращать зарплаты наемным работникам, если бизнес теряет возможность получать прибыль.

Несколько команд английской премьер-лиги выступили за остановку и последующую переигровку сезона 2019/2020. Сообщается, что еще на прошлой неделе на встрече представителей всех клубов лиги было принято решение доиграть сезон, однако теперь некоторые команды хотят пересмотреть это решение.