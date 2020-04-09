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10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
21:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 9 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 9 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 536 979 +61 003
Скончалось93 425 +6 446
Выздоровело346 376 +29 004
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:24 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

УЕФА может сократить количество городов Евро-2020

УЕФА обсуждает возможность сокращения количества городов-хозяев матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Напомним, что турнир был перенесен на следующий год.

Daily Mail сообщает об опасениях УЕФА, что Рим и Бильбао из-за пандемии коронавируса не смогут подготовиться к проведению матчей. Изначально предполагалось, что игры Евро пройдут в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

«Формула-1» намерена начать сезон без зрителей

Что полезно знать
Если сидишь дома

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления гонок, которые были отложены на неопределенный срок из-за коронавируса.

«Если нам удастся начать сезон в июле, мы сможем провести 19 гонок. Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику», — сказал спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. В настоящий момент первым в календаре гоночной серии стоит Гран-при Франции, который запланирован на 26—28 июня.

Роналду может уйти из «Ювентуса» из-за коронавируса

«Ювентус» может продать Криштиану Роналду, чтобы стабилизировать финансовое положение. Туринский клуб несет убытки из-за приостановки сезона во время пандемии коронавируса.

«Ювентус» готов продать португальского футболиста за 56 миллионов евро. Одним из главных претендентов на покупку Роналду называют мадридский «Реал», несмотря на то, что ранее испанский клуб высказался против возвращения португальца.

Остаток чемпионата Испании может пройти на Канарах

Ассоциация отельеров города Тенерифе выступила с предложением доиграть чемпионат Испании на Канарских островах.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта. Дата возобновления турнира еще не определена. По мнению главы ассоциации отельеров Хорхе Маричала, на Канарах чемпионат можно будет возобновить в ближайшие месяцы.

Игроки пляжного «Спартака» отказались от половины зарплаты

Игроки пляжного футбольного клуба «Спартак» согласились на понижении зарплат на 50% на время карантина из-за коронавируса.

«После обсуждения сложившейся ситуации с руководством клуба футболисты выразили согласие с изменением оплаты труда. Таким образом, во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, игроки получат на 50% меньше от своих обычных зарплат», — говорится в официальном заявлении клуба.

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