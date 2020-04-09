Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 9 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 9 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 9 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
УЕФА обсуждает возможность сокращения количества
Daily Mail сообщает об опасениях УЕФА, что Рим и Бильбао
Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления гонок, которые были отложены на неопределенный срок
«Если нам удастся начать сезон в июле, мы сможем провести 19 гонок. Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику», — сказал спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. В настоящий момент первым в календаре гоночной серии стоит
«Ювентус» может продать Криштиану Роналду, чтобы стабилизировать финансовое положение. Туринский клуб несет убытки
«Ювентус» готов продать португальского футболиста за 56 миллионов евро. Одним из главных претендентов на покупку Роналду называют мадридский «Реал», несмотря на то, что ранее испанский клуб высказался против возвращения португальца.
Ассоциация отельеров города Тенерифе выступила с предложением доиграть чемпионат Испании на Канарских островах.
Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта. Дата возобновления турнира еще не определена. По мнению главы ассоциации отельеров Хорхе Маричала, на Канарах чемпионат можно будет возобновить в ближайшие месяцы.
Игроки пляжного футбольного клуба «Спартак» согласились на понижении зарплат на 50% на время карантина
«После обсуждения сложившейся ситуации с руководством клуба футболисты выразили согласие с изменением оплаты труда. Таким образом, во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, игроки получат на 50% меньше от своих обычных зарплат», — говорится в официальном заявлении клуба.