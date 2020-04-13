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21:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 13 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 897 373 +63 688
Скончалось118 304 +5 008
Выздоровело444 492 +23 575
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 13.04
Источник: РИА "Новости"

Кержаков повторил с детьми обложки легендарных рок-альбомов

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков не скучает дома в самоизоляции. Нападающий вместе с детьми воспроизводит обложки известный рок-альбомов.

Кержаков уже повторил обложки альбомов Queen, The Beatles и Oasis. Останавливаться на достигнутом футболист не собирается.

Смолов помог станции скорой помощи в Москве

Что полезно знать
Если сидишь дома

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов оказал материальную помощь московской станции скорой помощи.

Благодаря футболисту были приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для лечения больных, инфицированных коронавирусом.

В Туркмении возобновят футбольный чемпионат

В Туркмении решили возобновить футбольный чемпионат. Сезон возобновится с 19 апреля. Болельщики смогут свободно посещать матчи. Временный запрет на проведение игр был наложен 24 марта.

Петербург не планирует консервацию объектов Евро-2020 из-за переноса турнира.

Власти Санкт-Петербурга не планируют консервировать спортивные объекты, подготовленные к Евро-2020, несмотря на перенос турнира на следующий год.

Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и один матч ¼ финала.

Дидье Дрогба предоставил госпиталь для диагностики COVID-19

Экс-нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-Д'Ивуара Дидье Дрогба предоставил госпиталь своего благтворительного фонда для диагностики коронавируса в Кот-Д'Ивуаре.

Больница, которая носит имя экс-футболиста и тренера Лорана Поку, расположена в городе Абиджан.

«Мы благодарим Дрогба за это пожертвование, которое можно расценивать как акт патриотизма», — прокомментировали поступок игрока в мэрии Абиджана.

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