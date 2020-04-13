Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 13 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 13 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков не скучает дома в самоизоляции. Нападающий вместе с детьми воспроизводит обложки известный
Кержаков уже повторил обложки альбомов Queen, The Beatles и Oasis. Останавливаться на достигнутом футболист не собирается.
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов оказал материальную помощь московской станции скорой помощи.
Благодаря футболисту были приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для лечения больных, инфицированных коронавирусом.
В Туркмении решили возобновить футбольный чемпионат. Сезон возобновится с 19 апреля. Болельщики смогут свободно посещать матчи. Временный запрет на проведение игр был наложен 24 марта.
Власти
Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Больница, которая носит имя
«Мы благодарим Дрогба за это пожертвование, которое можно расценивать как акт патриотизма», — прокомментировали поступок игрока в мэрии Абиджана.