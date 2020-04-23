Швеция по-прежнему верит в коллективный иммунитет. Но количество умерших от коронавируса растет

Победить эпидемию коронавируса без введения жестких карантинных мер — такую задачу решает правительство Швеции, и эта стратегия является уникальной для Европы. Власти страны по-прежнему не закрывают школы, парки и рестораны для посещения, сделав лишь ограничения на собрания в 50 человек и более.



Правительство Швеции вместе с эпидемиологами страны несмотря на протесты ученых выбрало стратегию коллективного иммунитета — коронавирусом постепенно должна переболеть большая часть населения, тогда он будет не так опасен.



Один из главных эпидемиологов Швеции Андерс Валленстен недавно заявил, что пик эпидемии в столице страны уже прошел около недели назад, поэтому число заболевших должно начать уменьшаться. Считается, что к 1 мая примерно треть жителей Стокгольма, на который приходится более половины умерших от инфекции, переболеет коронавирусом. Теперь даже Валленстен признает, что эпидемия не идет на спад.