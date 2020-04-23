Швеция по-прежнему верит в коллективный иммунитет. Но количество умерших от коронавируса растет
Единственная страна в Западной Европе без карантина.
Единственная страна в Западной Европе без карантина.
Победить эпидемию коронавируса без введения жестких карантинных мер — такую задачу решает правительство Швеции, и эта стратегия является уникальной для Европы. Власти страны
Правительство Швеции вместе с эпидемиологами страны несмотря на протесты ученых выбрало стратегию коллективного иммунитета — коронавирусом постепенно должна переболеть большая часть населения, тогда он будет не так опасен.
Один из главных эпидемиологов Швеции Андерс Валленстен недавно заявил, что пик эпидемии в столице страны уже прошел около недели назад, поэтому число заболевших должно начать уменьшаться. Считается, что к 1 мая примерно треть жителей Стокгольма, на который приходится более половины умерших от инфекции, переболеет коронавирусом. Теперь даже Валленстен признает, что эпидемия не идет на спад.
Последние данные показывают, что стратегия коллективного иммунитета работает не так, как ожидалось. На 23 апреля от коронавируса в Швеции умерло 1937 человек — гораздо больше, чем в соседних Дании (384), Норвегии (169) и Финляндии (149). По смертности на миллион человек Швеция — на 7-м месте в мире (190 умерших).
Число заболевших в стране составляет 16 755 — за последние сутки отмечен 751 новый случай (за день до этого — 682 заболевших), причем 21 и 22 апреля стали рекордными по количеству смертельных исходов — 185 и 172.
Откажется ли Швеция теперь о своей стратегии в пользу жесткого карантина, как это ранее сделали Великобритания и Нидерланды?
Андрей Санталов