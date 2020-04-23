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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Швеция по-прежнему верит в коллективный иммунитет. Но количество умерших от коронавируса растет

Единственная страна в Западной Европе без карантина.

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Источник: AP 2020

Победить эпидемию коронавируса без введения жестких карантинных мер — такую задачу решает правительство Швеции, и эта стратегия является уникальной для Европы. Власти страны по-прежнему не закрывают школы, парки и рестораны для посещения, сделав лишь ограничения на собрания в 50 человек и более.

Правительство Швеции вместе с эпидемиологами страны несмотря на протесты ученых выбрало стратегию коллективного иммунитета — коронавирусом постепенно должна переболеть большая часть населения, тогда он будет не так опасен.

Один из главных эпидемиологов Швеции Андерс Валленстен недавно заявил, что пик эпидемии в столице страны уже прошел около недели назад, поэтому число заболевших должно начать уменьшаться. Считается, что к 1 мая примерно треть жителей Стокгольма, на который приходится более половины умерших от инфекции, переболеет коронавирусом. Теперь даже Валленстен признает, что эпидемия не идет на спад.

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Последние данные показывают, что стратегия коллективного иммунитета работает не так, как ожидалось. На 23 апреля от коронавируса в Швеции умерло 1937 человек — гораздо больше, чем в соседних Дании (384), Норвегии (169) и Финляндии (149). По смертности на миллион человек Швеция — на 7-м месте в мире (190 умерших).

Число заболевших в стране составляет 16 755 — за последние сутки отмечен 751 новый случай (за день до этого — 682 заболевших), причем 21 и 22 апреля стали рекордными по количеству смертельных исходов — 185 и 172.

Откажется ли Швеция теперь о своей стратегии в пользу жесткого карантина, как это ранее сделали Великобритания и Нидерланды?

Андрей Санталов

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