Шутка про коронавирус в фэйсбуке привела американца к аресту

23-летний американец Майкл Брэндин оказался в неприятной ситуации после одного поста в социальной сети Facebook, сообщает BBC News. Житель штата Техас в марте сообщил в интернете, что у него обнаружен коронавирус. И добавил следующее: врачи сказали, вирус передается через воздух. Это означало, что теперь заболеть можно гораздо проще, чем через мелкие капли при кашле или чихании больного человека. Брэндин выдумал эту часть, чтобы провести социальный эксперимент.

По словам американца, он хотел доказать, что не надо верить всему, что встречаешь в интернете. Майкл позже объяснил переживавшим за него друзьям, что написал неправду в своем посте, но к этому моменту информация уже разошлась по соцсетям. Люди в его округе стали звонить в местную больницу и спрашивать, как они могут защитить себя от вируса в воздухе.



Вскоре полиция заставила Брэндина удалить свой пост. А позже предъявила американцу обвинение в ложной тревоге, которая повлекла ответные действия властей. Майклу пришлось сдаться и провести ночь за решеткой. Затем его выпустили под залог в тысячу долларов, теперь его ждет суд.



«У меня степень бакалавра по массовым коммуникациям. Я написал тот пост чтобы доказать, насколько легко запостить что-то в интернете и вызвать панику. Хотел, чтобы люди поняли как важно проверять информацию, прежде чем считать что-то правдой. Но из-за этого поста в фэйсбуке я потерял работу, медстраховку. Теперь у меня нет денег учиться в магистратуре», — рассказал Брэндин.



Андрей Санталов