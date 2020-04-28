Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 28 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 28 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 28 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Чемпионат Франции по футболу сезона 2019/2020 не будет возобновлен. Об этом в своем твиттере сообщил французский журналист Бертран Латур.
Новый сезон может начаться в августе. В настоящий момент чемпионат Франции, как и большинство футбольных лиг в Европе, приостановлен
На момент приостановки первенства турнирную таблицу возглавлял парижский ПСЖ, набравший 68 очков. На втором месте шел «Марсель» с 56 очками, третье место у «Ренна» с 50 очками.
Ранее о досрочном завершении объявили чемпионаты Нидерландов и Аргентины.
Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в 2020 году и которые
Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сообщается, что дальнейшая отсрочка Игр невозможна.
«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только
Российский полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Сандро Цвейба рассказал о жизни в стране во время пандемии коронавируса.
Футболист назвал происходящее в Беларуси «другой планетой». Чемпионат Беларуси — единственный европейский футбольный чемпионат, не прерванный
«Это нечто странное. Я созваниваюсь с друзьями, все сидят на карантине,
Во время пандемии коронавируса практически все соревнования, как международные, так и национальные, отменены. Спортсмены оказались в непростых и непривычных для себя условиях, многие не могут полноценно тренироваться.
Как они преодолевают трудности самоизоляции? Об этом расскажет эта фотогалерея.
Церемония закрытия сезона КХЛ отменена
В конце марта Лига приняла решение о досрочном завершении сезона. К этому моменту прошли все матчи первого раунда
«КХЛ приняла решение не проводить церемонию закрытия сезона-2019/20, запланированную на конец мая 2020 года. При этом лауреаты индивидуальных и командных призов, которые, согласно регламенту, определяются по итогам регулярного чемпионата, будут названы после утверждения их советом директоров», — говорится в заявлении Лиги.