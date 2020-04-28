Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 28 апреля

Источник: AFP 2020

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу сезона 2019/2020 не будет возобновлен. Об этом в своем твиттере сообщил французский журналист Бертран Латур.

Новый сезон может начаться в августе. В настоящий момент чемпионат Франции, как и большинство футбольных лиг в Европе, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

На момент приостановки первенства турнирную таблицу возглавлял парижский ПСЖ, набравший 68 очков. На втором месте шел «Марсель» с 56 очками, третье место у «Ренна» с 50 очками.

Ранее о досрочном завершении объявили чемпионаты Нидерландов и Аргентины.

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Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году

Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в 2020 году и которые из-за коронавируса были перенесены на следующий, 2021 год, могут быть отменены, если пандемия не будет взята под контроль. Об этом заявил председатель оргкомитета Есиро Мори.

Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сообщается, что дальнейшая отсрочка Игр невозможна.

«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом», — сказал Мори.

Российский футболист рассказал о жизни в Беларуси во время пандемии

Российский полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Сандро Цвейба рассказал о жизни в стране во время пандемии коронавируса.

Футболист назвал происходящее в Беларуси «другой планетой». Чемпионат Беларуси — единственный европейский футбольный чемпионат, не прерванный из-за коронавируса.

«Это нечто странное. Я созваниваюсь с друзьями, все сидят на карантине, какое-то затишье. А здесь жизнь продолжается. Мы, футболисты, — люди системы. Сказали — играть, вот мы и играем», — сказал Цвейба.

Вне игры: необычные фото спортсменов в изоляции

Во время пандемии коронавируса практически все соревнования, как международные, так и национальные, отменены. Спортсмены оказались в непростых и непривычных для себя условиях, многие не могут полноценно тренироваться.

Как они преодолевают трудности самоизоляции? Об этом расскажет эта фотогалерея.

КХЛ отменила традиционную церемонию закрытия сезона

Церемония закрытия сезона КХЛ отменена из-за пандемии коронавируса.

В конце марта Лига приняла решение о досрочном завершении сезона. К этому моменту прошли все матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.