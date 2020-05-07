В США проводят вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом

Представители округа Уолла-Уолла в штате Вашингтон сообщили, что ним поступила информация о необычных вечеринках. На них собираются молодые люди, которые хотят заразиться коронавирусом, чтобы потом переболеть им. На такие вечеринки приглашают людей, у которых есть инфекция, сообщает NY Post.



Меган ДеБолт, глава департамента здравоохранения округа, рассказала, что им стало известно о таких пати после отслеживания, с кем контактировали заболевшие. По ее словам, минимум 25 людей подхватили вирус после таких вечеринок.