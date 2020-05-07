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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В США проводят вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом

COVID-19 пати.

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Источник: Reuters

Представители округа Уолла-Уолла в штате Вашингтон сообщили, что ним поступила информация о необычных вечеринках. На них собираются молодые люди, которые хотят заразиться коронавирусом, чтобы потом переболеть им. На такие вечеринки приглашают людей, у которых есть инфекция, сообщает NY Post.

Меган ДеБолт, глава департамента здравоохранения округа, рассказала, что им стало известно о таких пати после отслеживания, с кем контактировали заболевшие. По ее словам, минимум 25 людей подхватили вирус после таких вечеринок.

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«Это неприемлемо. Это безответственно. Мы все еще многое не знаем об этом вирусе, включая то, какие последствия в будущем могут ждать заболевших. И такое поведение может вызвать всплеск заболеваемости, что отложит постепенный выход из карантина», — заявила ДеБолт.

Андрей Санталов

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