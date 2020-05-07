В США проводят вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом
COVID-19 пати.
COVID-19 пати.
Представители округа
Меган ДеБолт, глава департамента здравоохранения округа, рассказала, что им стало известно о таких пати после отслеживания, с кем контактировали заболевшие. По ее словам, минимум 25 людей подхватили вирус после таких вечеринок.
«Это неприемлемо. Это безответственно. Мы все еще многое не знаем об этом вирусе, включая то, какие последствия в будущем могут ждать заболевших. И такое поведение может вызвать всплеск заболеваемости, что отложит постепенный выход из карантина», — заявила ДеБолт.
Андрей Санталов