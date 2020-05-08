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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 699 новых случаев коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Заболевшие выявлены в 83 регионах.

Из них 48,9% не имели симптомов. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2 805 человек.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве и Московской области — 5 846 и 918 человек соответственно.

Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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