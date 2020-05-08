В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 699 новых случаев коронавируса.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 699 новых случаев коронавируса.
Заболевшие выявлены в 83 регионах.
Из них 48,9% не имели симптомов. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2 805 человек.
Больше всего заболевших зафиксировано в Москве и Московской области — 5 846 и 918 человек соответственно.
Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.