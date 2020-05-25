На Aliexpress распродают крутые кроссовки с огромными скидками

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Почему стоит купить: Классные и необычные беговые кроссовки точно пригодятся вам после карантина. Бегать даже не обязательно, в них можно просто гулять. Таких точно не будет ни у кого из ваших друзей!

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Беговые кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной. Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации.

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Кожаные кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Прикольные носки на любой вкус и под любую обувь. Можно выбрать подходящие для низких кед и кроссовок, а можно и традиционные длинные. С персонажами мультфильмов и с милыми котиками. В конце концов, носки вам пригодятся всегда.

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Прикольные носки Узнать цену

Почему стоит купить: Кроссовки, в которых не страшно наступить на гвоздь и ехать в метро в давке и толпе. Специальная прочная подошва позволит беззаботно ходить хоть по битым стеклам, а металлическая вставка в носке защитит ваши пальцы, если вдруг кто-то наступит вам на ногу или если вы уроните себе на ноги что-нибудь тяжелое.

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Неубиваемые кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Незаменимая вещь! Высушит ваши кроссовки после интенсивной тренировки, ваши промокшие ботинки после прогулки под дождем и вашу зимнюю обувь после сугробов. Не только сушит, но еще и убивает бактерии и помогает избавиться от неприятного запаха.

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Сушилка для обуви Узнать цену

Почему стоит купить: Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

Легкие кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Классные, красивые, легкие и удобные. Не скользят и долговечные. Подошва сделана из пяти различных материалов, и в Xiaomi обещают, что она не будет изнашиваться. Особая конструкция защищает лодыжку, так что в этих кроссовках у вас будет меньше шансов подвернуть ногу. А еще у них есть светоотражающие элементы, а значит, в них не страшно ходить/бегать по вечерам.

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Классные кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Чтобы больше не мучаться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Почему стоит купить: Классные и стильные кроссовки для детей. Легкие и дышащие, прекрасно подойдут для прогулок на свежем воздухе в теплую погоду. А еще их можно получить с доставкой прямо домой!

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Детские кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Небольшие гелевые стельки-подпяточники сделают удобней практически любую обувь. Не подойдут разве что для сандалий и босоножек. Помогут избавиться от боли в ногах после травм голеностопов.

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Гелевые стельки Узнать цену

Почему стоит купить: Те самые классические узнаваемые низкие кеды. Их носят все, от студентов до мировых знаменитостей! Идеальны для повседневной носки, но не очень подойдут, если вы планируете провести целый день на ногах. Сочетаются с любой одеждой и прекрасны для лета.

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Классические кеды Узнать цену

Почему стоит купить: Специальные спортивные стельки нужны вам, если вы бегаете или занимаетесь другим спортом с большой нагрузкой на стопы, а также если вы любите обувь на плоской подошве или наоборот, туфли на высоких каблуках.

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Стельки Узнать цену

Почему стоит купить: Шнурки с завинчивающейся застежкой суперудобны тем, что их не надо завязывать и, конечно, они не могут развязаться в самый неподходящий момент. Прекрасно подойдут детям, да и взрослым, не любящим возиться со шнурками, тоже. Шнурки универсальной длины, укоротить под свою обувь вам их придется самостоятельно.

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Шнурки на застежке Узнать цену

Почему стоит купить: Если вы занимаетесь спортом, вам нужны специальные спортивные носки, обычные, конечно, тоже подойдут, но вам будет неудобно (мы проверяли). Спортивные носки сделаны из специальных материалов, дышат и хорошо впитывают, отлично тянутся и не скользят.

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