Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 4 июня

Источник: AFP 2020

Япония примет Олимпиаду в полном объеме

Япония примет Олимпийские игры в 2021 году «в полном объеме», заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — сказал Абэ.

СМИ: НБА возобновит сезон при участии 22 команд

Руководство НБА в ближайшее время объявит о возобновлении сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, с участием 22 клубов в Disney World.

ESPN сообщает, что решение о формате доигровки сезона уже принято. Регулярный чемпионат будет доигран с участием 22 команд. Все игры планируется провести в парке развлечений в Disney World, который расположен в Орландо. Сезон должен возобновиться 31 июля и завершиться в октябре.

Легионеры «Спартака» отбыли карантин и присоединились к команде

Легионеры «Спартака» швед Джордан Ларссон, француз Самуэль Жиго, нидерландец Гус Тиль и чех Алекс Крал отбыли карантин и приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Иностранные футболисты во время паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса разъехались по домам, вернулись в мае и должны были отбыть обязательный двухнедельный карантин перед тем, как начать тренироваться с командой.

Переболевший коронавирусом Плиев приступил к тренировкам

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, в мае переболевший коронавирусом, приступил к тренировкам с командой.

Положительный тест на инфекцию Плиев сдал, находясь в родном Владикавказе. Также коронавирус был выявлен у защитника Николая Пояркова.

«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — отметили в пресс-службе «Рубина».

Сочи может принять две гонки Формулы-1 в этом сезоне

Сочи может принять два этапа Формулы-1 в сезоне 2020 в случае необходимости. Об этом заявили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Росгонки», которая является промоутером этапа.