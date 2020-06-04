Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 4 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 4 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 4 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Япония примет Олимпийские игры в 2021 году «в полном объеме», заявил
«Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — сказал Абэ.
Руководство НБА в ближайшее время объявит о возобновлении сезона, который был приостановлен
ESPN сообщает, что решение о формате доигровки сезона уже принято. Регулярный чемпионат будет доигран с участием 22 команд. Все игры планируется провести в парке развлечений в Disney World, который расположен в Орландо. Сезон должен возобновиться 31 июля и завершиться в октябре.
Легионеры «Спартака» швед Джордан Ларссон, француз Самуэль Жиго, нидерландец Гус Тиль и чех Алекс Крал отбыли карантин и приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Иностранные футболисты во время паузы в чемпионате России
Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, в мае переболевший коронавирусом, приступил к тренировкам с командой.
Положительный тест на инфекцию Плиев сдал, находясь в родном Владикавказе. Также коронавирус был выявлен у защитника Николая Пояркова.
«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — отметили в
Сочи может принять два этапа Формулы-1 в сезоне 2020 в случае необходимости. Об этом заявили в
«Росгонки» в случае необходимости способны обеспечить организацию и проведение двух гонок «Формулы-1» в Сочи. Сейчас совместно с «Формулой-1″ прорабатывается ряд вариантов, один из которых может быть реализован в рамках гоночного уикенда в Сочи», — говорится в заявлении