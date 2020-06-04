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4 июня, источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 4 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 4 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 588 761+198 865
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось388 416+5 197
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 844 550+73 552
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
Источник: AFP 2020

Япония примет Олимпиаду в полном объеме

Япония примет Олимпийские игры в 2021 году «в полном объеме», заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Позвольте мне повторить моё намерение принять отложенные в 2020 году Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио летом 2021 году в полном объёме как свидетельство победы человечества над COVID-19», — сказал Абэ.

СМИ: НБА возобновит сезон при участии 22 команд

Руководство НБА в ближайшее время объявит о возобновлении сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, с участием 22 клубов в Disney World.

ESPN сообщает, что решение о формате доигровки сезона уже принято. Регулярный чемпионат будет доигран с участием 22 команд. Все игры планируется провести в парке развлечений в Disney World, который расположен в Орландо. Сезон должен возобновиться 31 июля и завершиться в октябре.

Легионеры «Спартака» отбыли карантин и присоединились к команде

Легионеры «Спартака» швед Джордан Ларссон, француз Самуэль Жиго, нидерландец Гус Тиль и чех Алекс Крал отбыли карантин и приступили к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Иностранные футболисты во время паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса разъехались по домам, вернулись в мае и должны были отбыть обязательный двухнедельный карантин перед тем, как начать тренироваться с командой.

Переболевший коронавирусом Плиев приступил к тренировкам

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, в мае переболевший коронавирусом, приступил к тренировкам с командой.

Положительный тест на инфекцию Плиев сдал, находясь в родном Владикавказе. Также коронавирус был выявлен у защитника Николая Пояркова.

«Плиев уже вернулся, он тренируется. По Пояркову ждем результат теста», — отметили в пресс-службе «Рубина».

Сочи может принять две гонки Формулы-1 в этом сезоне

Сочи может принять два этапа Формулы-1 в сезоне 2020 в случае необходимости. Об этом заявили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Росгонки», которая является промоутером этапа.

«Росгонки» в случае необходимости способны обеспечить организацию и проведение двух гонок «Формулы-1» в Сочи. Сейчас совместно с «Формулой-1″ прорабатывается ряд вариантов, один из которых может быть реализован в рамках гоночного уикенда в Сочи», — говорится в заявлении пресс-службы.

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