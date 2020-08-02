Большая распродажа на Aliexpress: огромные скидки почти на все

Для начала немного хитростей для еще более выгодных покупок на AliExpress.

Рекомендуем воспользоваться специальными купонами. Кроме того, новичкам дополнительная выгода: избранные товары отдают за копейки, если это будет ваш первый заказ + эксклюзивные цены и купоны, обязательно воспользуйтесь лазейкой. Если знать эти секреты, можно прилично сэкономить. Также сейчас лучшее время забрать выгодные предложения в популярных категориях, а так же смотрите топ-скидки за неделю.

Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB -кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Электротренажер для пресса Узнать цену

Многофункциональный рюкзак с кучей отделений, в который поместится если и не все, то многое. Достаточно большой, чтобы сложить в него все самое нужное, и при этом достаточно маленький, чтобы поместиться в ручную кладь в самолете. Отлично подойдет в качестве школьного рюкзака (школы же еще не отменили).

Что пишут в отзывах: Качество отличное. Все как на картинке, молнии хорошие, ткань плотная. Пришёл в Москву за 2 недели. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Классный рюкзак Узнать цену

Классный и удобный электросамокат HIPER Stark DX650 на каждый день. Сам он весит всего 8,5 кг, и способен выдержать вес до 100 кг. Самокат складывается, и его можно без проблем перевозить в общественном транспорте. Зарядки хватит на 18 км пути.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Электросамокат Узнать цену

Отличный водонепроницаемый мешок-рюкзак, который поможет сохранить ваши вещи сухими во время дождя или во время активного отдыха у воды в отпуске. Просто упакуйте в него ваши вещи и не бойтесь, что паспорт или телефон намокнет. Можно выбрать из нескольких цветов и разных объемов.

Что пишут в отзывах: Великолепный рюкзак для отпуска! Все вещи и техника были сухими, очень вместительный, хороший плотный материал. Доставка 4 дня. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Водонепроницаемый мешок Узнать цену

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Смарт-часы Узнать цену

Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. Хит продаж — уже более 12 тысяч заказов! В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Мужские солнцезащитные очки в деревянной оправе Узнать цену

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Умная винная пробка Узнать цену

Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой непосредственно из России. Количество этого товара ограничено.

Что пишут в отзывах: Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Беспроводная дрель Узнать цену

Милый и симпатичный электрический чайник Xiaomi подойдет любителям техники в ретростиле. Украсит собой любую кухню и прослужит долго — качество гарантирует бренд. Кстати, на него сейчас очень хорошая скидка.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Чайник в ретростиле Узнать цену

Универсальные, экологичные и полезные игрушки для развития детей. Деревянные пазлы размером 14,8×14,8 см отличаются красочными рисунками животных и не только служат простыми головоломками, но и помогают малышам научиться распознавать животных и фрукты. Выбор пазлов большой — 28 различных головоломок, которые сейчас можно приобрести по выгодной цене.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Деревянные пазлы для детей Узнать цену

Лето в этом году очень непредсказуемо, а потому на всякий случай в своем гардеробе нужно иметь легкую куртку. Как раз отличный вариант сейчас можно подобрать с огромной скидкой. Мужская куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придиричивым и крупным мужчинам.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Стильная куртка Узнать цену

Если вы давно мечтали поменять телевизор — сейчас самое время, и вот вам отличный вариант. Телевизор Sony с диагональю 40 дюймов, курьерской доставкой по России и приличной скидкой, действующей только в период распродажи!

Что пишут в отзывах: Супербыстрая доставка! До Московской области буквально на следующий день, упаковано отлично, курьер привёз до двери. Подключили, все работает, все хорошо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Телевизор Sony Узнать цену

Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут ни был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Мгновенный водонагреватель Узнать цену

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Электромассажер для шеи Узнать цену

Классный и мощный смартфон Xiaomi Redmi Note 8T за вменяемую цену, да еще и скидка есть. Большой экран, долгоиграющая батарея, четыре камеры — и все это в одном устройстве. Смартфон отправят вам из России, и он приедет к вам быстро и надежно.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Мощный смартфон Узнать цену

Отличное предложение для автолюбителей — радар-детектор 3 в 1 (автомобильный видеорегистратор GPS, камера-регистратор и радар-детектор). IPS дисплей и инструкция на русском языке, голосовое оповещение, 4 режима радар-детектора и много других полезных функций. А еще быстрая доставка и отличная скидка.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Универсальный радар-детектор Узнать цену

Корректор осанки поможет вам избавиться от сутулости и облегчит боли в спине и шее, которые так часто случаются у офисных работников из-за неправильного и длительного сидения на одном месте. Корректор регулируется, и его можно носить в любое удобное вам время.

Что пишут в отзывах: Отличное качество пошива. Работает как надо, дочка сразу выше становится, когда одевает. На рост 156 подошёл размер S. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Корректор осанки Узнать цену

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Беспроводные наушники Узнать цену

Многофункциональный тренажер, который позволит вам выполнять самые разные упражнения в домашних условиях. Просто закрепите штангу в дверном проеме — и у вас готов домашний турник для подтягиваний. Отличный способ сохранить форму в режиме самоизоляции!

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Штанга для подтягивания Узнать цену

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить!

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Умная колонка "Капсула" Узнать цену

Летом любой девушке хочется порадовать себя новым стильным универсальным купальником. Этот именно такой, подойдет на любую фигуру. Есть множество необычных принтов на любой вкус. Поторопитесь, модель пользуется невероятной популярностью — ее заказали уже более 7 тысяч раз.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Стильный женский купальник Узнать цену

Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Легкие кроссовки Узнать цену

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Магнитные шнурки Узнать цену

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Спортивная сумка Узнать цену

Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Незаменимый набор инструментов для любого дома Узнать цену

Качественное постельное белье — это залог здорового сна и отличного самочувствия. Это белье выполнено из натурального стопроцентного хлопка. Ткань не только очень мягкая и приятная на ощупь, но и очень качественная — не теряет яркости даже после многократных стирок. Такой комплект может стать идеальным подарком для любого человека, ценящего комфорт во время сна. Кстати, доставка осуществляется из РФ.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Комплект постельного белья Узнать цену

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Коврик для прихожей Узнать цену

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Кроссовки для походов Узнать цену

Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало места, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Фитнес-ленты Узнать цену

Удобная и компактная тумба для обуви, которая поместится в любую прихожую, небольшую комнату или даже в большой шкаф. Доставка осуществляется из России, значит, ваша тумба будет у вас уже через несколько дней после заказа. А еще в этом магазине масса других интересных предметов мебели, интерьера и товаров для дома.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Тумба для обуви Узнать цену