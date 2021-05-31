Чудо-футболка Xiaomi и другие летние товары со скидками до 50%

Водоотталкивающая футболка Xiaomi Невероятно крутая футболка от Xiaomi. Благодаря нанотехнологиям материал футболки водоотталкивающий: его трудно намочить, а если так случилось, то высохнет одежда за считанные минуты. При этом материал остается очень легким и дышащим. С такой футболкой можно не боятся запачкаться или намокнуть. Она идеально подходит для занятий спортом, отдыха и просто ежедневной носки в жаркий летний сезон. Кстати, купить “умную” футболку можно с быстрой доставкой. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут:

Спортивные сандалии из натуральной кожи Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.

Сексуальный укороченный топ Для тех, кто хочет выглядеть летом стильно, комфортно и сексуально идеальной подойдет хлопковый кроп-топ. Отлично сидит, не вытягивается и не растягивается после стирки. Доступен в трех размерах: S, M, L. Также можно выбрать модели с коротким рукавом и майки в различных цветах. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень быстрая доставка. Качество супер! Длина рукавов хорошая. Обтягивает хорошо: не свободное и не сдавливает. Пошито качественно, строчки ровные, одна торчащая ниточка, но это не страшно. Я очень довольна покупкой! Рекомендую. Обычно ношу S, но взяла М. Размер подошел отлично.

Переносной кондиционер Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.

Облегающие спортивные шорты с эффектом пуш-ап Облегающие нейлоновые спортивные шорты с эффектом пуш-ап - это настоящий хит продаж на Алиэкспресс. Приятный тянущийся материал не сковывает движения, широкая резинка на талии подтягивает животик и подчеркивает фигуру, а специальные вставки пуш-ап создают более притягательные и выразительные формы. Купить эти удобные и красивые шорты сейчас можно со скидкой до 50% и быстрой доставкой Плюс. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень довольна покупкой, хорошо «держат» попу, красиво подчеркивают, удобные с высокой посадкой и широкой резинкой. Немного просвечивают, нужно телесное белье. С продавцом не общалась, на бедра 105 см все отлично подошло по размеру.

Очень удобные мужские кроссовки Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.

Симпатичные футболки для маленьких модников Качественных и веселых футболок для малышей никогда не бывает много. Хлопковые, не жаркие и очень приятные к телу они будут долго радовать как детей, так и их родителей. В наличие есть разные размеры (с удобной и понятной размерной сеткой), а также большой выбор расцветок и рисунков, чтобы угодить даже самым требовательным покупателям. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Классная футболка. 100% хлопок. Пришло очень быстро с другими товарами. Хорошо, что на воротнике нет вшитых ярлыков, которые натирают. Они приклеены и быстро убираются.

Сумка через плечо для путешествий Многофункциональная сумка отлично подойдет как для повседневных увлечений, так и для путешествий. Водонепроницаемая ткань защитит вас в непогоду, так что можете быть уверены в сохранности ваших вещей. В сумку поместится и ноутбук, и книга, и другие мелочи. С помощью большого количества карманов вам удастся разложить грамотно все ваши принадлежности. Теперь ваши карманы на брюках и куртках будут свободны. Так как сумка выполнена из высококачественного материала, то прослужит она много лет и не утратит первоначальный вид. На данный товар действует функция ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: На Дальний Восток пришел за 12 дней, IML трек отслеживался. Позвонили с офиса доставки, и я сам съездил и забрал, чтобы не ждать курьера. Хорошо упаковано, рюкзак отменного качества! Без запаха, много карманов и все очень удобно и продумано, эту фирму заказываю второй раз, в эксплуатации отлично. Надеюсь, и этот рюкзак прослужит долго! В подарок продавец положил коврик для мыши с фирменным логотипом, спасибо большое! Однозначно рекомендую магазин и продавца! Можно смело заказывать!

Удобный летний комбинезон Легкий, стильный и очень удобный комбинезон отлично подойдет как для повседневной носки, так и для особых событий. Очень приятный, тянущийся материал, шнуровка на талии, короткие рукава с необычным вырезом и отличное качество уже оценили покупатели по всему миру. Особым бонусом будет огромная скидка до 70%. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень нравится! Это одна из лучших вещей, которые я купила за последнее время. Мне нравится, что комбинезон повседневный и удобный, но выглядит он очень стильно и прилично. Определенно надо больше разных цветов!

Хлопковая мужская футболка Tom Tailor Брендовая хлопковая футболка Tom Tailor с принтом отлично подойдет тем мужчинам, которые ценят качество и комфорт. В наличие есть разные размеры и цвета. Качественный материал и аккуратный пошив гарантируют долгую носку. Футболки не садятся и не растягиваются. Приятным бонусом при покупке будет быстрая доставка из России. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: На рост 180 и вес 70, заказал 50 (М). Подошли отлично, ткань качественная, действительно хлопок, без торчащих ниток, на лето самое то. Товар пришел быстро.

Суперудобные женские кроссовки Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.

Повседневный рюкзак с защитой от кражи Эти сумки делаются из оксфордской ткани, которая предотвратит намокание содержимого рюкзака при небольшом дожде. Элегантный дизайн подарит вам радость не только от качества сделанного товара, но и от его внешнего вида. В данном рюкзаке есть карманы и место как для больших, так и для маленьких предметов. Специальная технология от краж защитит ваши вещи, пока вы находитесь в путешествии или просто едете в метро. Крепкие молнии и высококачественные ткани делают рюкзак более износостойким и долговечным. Усиленный наплечный ремень увеличивает грузоподъемность сумки. При настройке соединения съемного плечевого ремня используется деликатная фурнитура в сочетании с прочными швейными нитями для большей долговечности. Рюкзак идеально подходит для школы, походов, путешествий, кемпинга, однодневных поездок, он прост в применении и ношении с собой. Заказывайте с функцией ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Классный рюкзак, выглядит стильно, очень круто смотрится в комплекте с черным комбинезоном из софтшелла, такая же гладкая ткань. Вместительный, входят документы А4. Привезли в Томск курьером очень быстро, даже недели не прошло с момента заказа. Я очень довольна, спасибо продавцу.

Мощная bluetooth- колонка Портативная bluetooth-колонка обладает отменным качеством звука, стильным дизайном и относительно легким весом. Фирменная батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения в режиме нон-стоп. Кроме того, динамик обладает водонепроницаемым корпусом, так что не боится ни проливных дождей, ни пролитых жидкостей, ни полного погружения в воду. Колонку сейчас можно приобрести по скидке и с быстрой доставкой Плюс. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Колонки просто бомба! Anker есть Anker, давно пользуюсь товарами этого бренда, никогда никаких нареканий к качеству товара не было, поддержка магазина выше всяких похвал! Заказал сразу две колонки, соединил между собой по TWS. Четкое стерео со сбалансированными частотами! Одновременно закал к ним чехлы, все пришло в один день. Покупкой очень доволен, не жалко ни копейки потраченных денег! Категорически рекомендую (лучше сразу две, кстати, так выходит значительно дешевле)!

Короткие шорты для спорта и дома Очень удобные шорты отлично подойдут для занятий спортом, отдыха и повседневной носки. Приятный к телу материал, комфортная резинка на талии, и дизайн не стесняющий движений. Шорты доступны в разных размерах и цветах, а еще их можно купить с приятной скидкой. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Заказываю не в первый раз. Первые были зеленые. Размер один М, но серые длиннее оказались - на 1 см, что для меня не играет большую роль. Качество хорошее. Пришла посылка быстро, вместе с другими посылками. Продавец очень быстро собрал и отправил товар. За что большое спасибо!

Мужские брендовые очки Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное.

Стильные и лаконичные футболки Белые и черные футболки являются базовыми вещами и должны присутствовать в любом гардеробе. Так что советуем обратить внимание на эти стильные модели из 100% хлопка, дополненные лаконичными рисунками. Кроме того, можно выбрать футболки с разными вырезами горловины и дизайном рукавов. А доставка из России гарантирует быстрое получение товара. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Хорошая футболочка. Брала ту, что с розой и ножами, черную. Размер, хоть и российский, но мне лично подошло впритык 48. Смотрится нормально, просто сама люблю посвободнее. Принт четкий, запаха нет, ткань - хлопок. В целом, за свою цену - вполне себе достойное изделие. Производство российское. Доставка до Москвы за 3 дня. В общем, можно смело брать.

Милый и удобный фиксатор головы ребенка в автокресле Родители маленьких детей наверняка оценят этот товар по достоинству. Надежный и удобный ремень для фиксации головы малыша в автокресле сделан из хлопка с поролоновой подкладкой внутри и регулируемой мягкой резинки. Он не сдавливает голову и довольно приятен на ощупь, при этом выполняет свои функции по фиксации на отлично. Можно выбрать разные рисунки и цвета. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Спасибо продавцу! Резинка длинная. Замок аккуратный. Пошито аккуратно. Пришло за две недели из Китая до России (Нижний Новгород).

Детские водонепроницаемые смарт-часы Дети тоже мечтают о смарт-часах, и порадовать их можно отличным вариантом по суперцене с поддержкой сим-карты, встроенной камерой, функцией родительского контроля и отслеживанием местоположения. И это - в дополнение ко всем стандартным функциям смарт-часов. Настоящая находка, которая поможет меньше волноваться за детей, когда они не рядом. Кстати, на часы действует экспресс-доставка. Курьер привозит их на дом за 3-4 дня. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Часики пришли за 4 дня, доставка из России, привез курьер (бесплатно), все соответствует описанию и внешне, и по функциям, сим-карту мини, но не микро, вставили, все работает, сопрягала часы со своим андроидом, родительский контроль есть, много функций по отслеживанию ребенка. Малость повозилась с настройками, кодом, записной книжкой. Нет функции пропущенный звонок. Камера не очень, но все же фотографирует. Зарядка особенная, на магните, держится хорошо, заряжаются часа 3 и работают более 12 часов, в принципе нормально. Звонок при вызове нормальный, но по ходу только 1 мелодия, или я еще не разобралась, при общении слышу ребенка хорошо. Ребенок доволен, я тоже. За такие деньги всем советую.

Функциональная спортивная сумка Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому! Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Сумка отличного качества. Пошив, материал, цвет на высоком уровне не пожалел, что выбрал её. 6 основных и 1 сетчатый карман. Брал для спортзала очень компактно и практично. Все что необходимо помещается без проблем. Однозначно советую.

Сексуальный купальник Покупки на весеннее-летний сезон были бы неполными без красивого и сексуального купальника. Большая размерная сетка, огромный выбор цветов (в том числе и вернувшийся в моду анималистический принт), а также разнообразие фасонов позволят подобрать идеальный пляжный лук на любой вкус и фигуру. Приятным бонусом будет и шикарная скидка почти в 50%. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Купальник просто супер! Пошит качественно, строчки ровные, материал хороший, не пахнет. Лямки регулируются. На параметры 90-70-94 можно было бы взять L, сидит впритык. А так очень довольна - за такую цену просто огонь!

Хлопковое нижнее белье для мужчин Обновляя гардероб не стоит забывать и о таком важном моменте, как качественное и удобное нижнее белье. Комплект из четырех мужских хлопковых боксеров из хлопка будет отличным приобретением в любой сезон. А скидки до 40% и быстрая доставка Плюс - это именно та причина, по которой покупку нужно сделать именно сейчас. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: До Москвы за 14 дней - очень быстро! Товар пришел без брака и дефектов транспортировки. Упакован в целофан и зип-пакет. Сами боксеры, как в описании, соответствуют размеру. Ткань приятная к телу, тянется, нитки не торчат, швы более менее ровные. В общем товаром довольны. После стирки форму и цвет не потеряли. Продавцу спасибо!

Мгновенный водонагреватель Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Хорошее качество. Подключили к колонке на улице... регулировать можно теплее или холоднее. Если плохой напор, то не работает

Кроссовки для походов Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.

Портативный вентилятор Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.

Яркий рюкзак Это яркий и незаменимый аксессуар подойдет для самых активных. Рюкзак не только модный и современный, но и практичный и функциональный. Рюкзак Kankenlying Rainbow выполнен из прочной ткани Vinylon F. За счет этого рюкзак абсолютно водонепроницаемый. У модели есть основное отделение с дополнительным отделом внутри (под ноутбук 13-15 дюймов) и три внешних кармана — один передний на молнии и два боковых. Регулируемые текстильные лямки и двойная верхняя ручка, которую можно скрепить кнопкой. Патч для адреса внутри рюкзака, а также вы найдете подстилку для сидения в походе или на пикнике. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Я давно мечтала приобрести продукцию kanken. Ждала рюкзак 4 - 5 дней до Московской области. Я проверила штрих-код - производитель Швеция. Все пришло целое. Швы выглядят аккуратными и ровными. Носить его на спине двойное удовольствие: за счет плотной подложки и особой конструкции. Случайно пролила сок на рюкзак, капли чуть ли не скатывались, а не стекали вниз. Все содержимое осталось сухое. В такой рюкзак поместились все мои вещи на будние дни, даже ноутбук, который немного больше рюкзака поместился. Это точно оригинал. Посоветовала моим близким эту продукцию. Рекомендую товар и продавца.

Убийца комаров Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.

Летние женские сандалии Кеды на алиэкспресс женские станут отличной альтернативой недышащим кроссовкам и кедам в летнюю погоду. Обувь из эластичной ткани отлично сядут по форме вашей ноги. Отличный вариант летних сандалий с открытым носком. Они станут вашими любимцами в жаркую погоду. Они легкие, очень комфортные и обращают на себя внимание. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Отличная обувь на лето. Легкие и удобные. Ткань не тянется, так что если высокий подъем, то будет трудновато надевать. На ноге сидят великолепно. Ношу ее как летнюю обувь, на 35 (российский размер) и заказала 5-й размер. Подошли идеально. Несмотря на то, что у меня еще шишки, они даже не выделяются. Продавцу — хороших продаж и процветания.

Водонепроницаемые беговые кроссовки Высокие и плотные кроссовки подойдут для бега в любую погоду. Обувь с амортизацией и защитой от воды. Можете не переживать за состояние и здоровье ваших стоп и ног, ведь с ними можно спокойно бегать по бетонному полу благодаря специальной технологии изготовления кроссовок. Заказывая лучшие кеды на алиэкспресс, смеряйтесь с размерной сеткой от производителя. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Ставлю пять звезд за качество и объективность, все соответствует, оплатил и заказал в ночь с 27 на 28 ноября, неделю ничего не отправляли, так как ждали поставку на склад. Если бы не этот маленький косячок, я бы 10 баллов поставил. Рекомендую однозначно, потому что за такие деньги такое качество и дизайн не найти в Москве, если только где один-два размера, да и то сам бренд будет менее известен. Короче огонь кроссы!

Стул для похода Сверхлегкий стул со встроенной сумкой для хранения пригодится каждому для отдыха на природе. Товар для дома и сада на алиэкспресс легко складывается, не уменьшая при этом его прочность (выдержит до 150 кг). Эргономичный удобный дизайн. Берите его как для пляжного отдыха, так и для пикника или рыбалки. Работает функция ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень легкий, компактный, прочный, каркас не жесткий, динамика есть, прыгать на таком стуле, скорее всего, не получится, но комфортно отдохнуть на все 100%. Брал для велопоходов, очень доволен. Доставка — молния — 3 дня и 4 часа до Санкт-Петербурга (из России естественно), трек не отслеживался.

Смарт-часы Amazfit T-rex Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.

Удобный рюкзак для ноутбука Стильный и легкий рюкзак из ткани с двумя большими отделениями на молнии и передним карманом для небольших вещей. Основное отделение вместительно, в него можно положить книги, тетради и ноутбук. Для жителя мегаполиса очень критично быть на связи, поэтому разряженная батарейка на телефоне может стать большой проблемой. Внешний USB-порт рюкзака позволит с легкостью подзарядить телефон в дороге. Лямки широкие и имеют ортопедическую форму, поэтому не натирают плечи, при необходимости настраиваются по длине. А места, на которые приходится нагрузка, укреплены двойной прострочкой. Сверху предусмотрена ручка из уплотненной ткани. Заказывайте с функцией ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Пришел быстро: доставка из России. Довольно простенький рюкзак, квадратный, можно сказать. Брал из-за отсека для ноутбука, сам он довольно вместительный. Из-за того, что лежал сложенный, вид показался не очень. Положил все, что хочу в нем носить, стал лучше, принял форму.

Легкие шлепки унисекс Универсальные резиновые шлепанцы - это идеальный вариант на лето и один из лидеров категории “лучшая одежда и обувь с Алиэкспресс”. Их можно носить как дома, так и на улице. Благодаря объемной платформе и нескользящей подошве можно не беспокоиться насчет падения или острых камней на пляже. В наличие есть размеры от 34-го до 45-го и большой выбор расцветок, поэтому купить шлепки можно сразу для всей семьи. Кстати, на этот товар сейчас действует скидка 50% и дополнительная скидка на покупку двух пар. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень крутые шлепки! Для дома - то что надо, правда немного широковаты мне, но на широкую ножку самое то! Очень довольна покупкой, пришли за 2 недели. На 38 размер заказала 38-39, в самый раз!

Светодиодные легкие кроссовки Кроссовки UncleJerry со светодиодной подсветкой говорят сами за себя: лучшие кеды на алиэкспресс универсальны и просты в использовании. Легкие кроссовки подарят отличное настроение не только вам, но и вашим собеседникам. Кнопка переключения скрыта внутри тягового ремня на задней части пятки. Нажмите красную кнопку, чтобы включить светодиоднyю подсветку или изменить режим свечения. Выключается подсветка трехсекундным нажатием. При получении доставки обувь следует зарядить в течение 1-3 часов, и она будет светить до семи часов! Перед чисткой убедитесь, что расход батареи полностью истощен. Будьте осторожны: не замачивайте в воде. Действует функция ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Размер совпал. Собственно это такой светящийся носок с подошвой, поэтому размеры довольно универсальные. Светится ярче, чем я ожидал. Круто!

Мини-бойлер Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Супербыстрая доставка, продавцу респект и честные пятерки, рекомендую.

Стильная куртка-бомбер Куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придирчивым и крупным мужчинам. Судя по отзывам, заказывают для себя эту куртку и женщины, так что для любителей унисекса тоже подойдет! Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Бомбер замечательный! Дошёл в г. Хабаровск очень быстро. Полное совпадение с описанием, размерной сеткой. Ткань приятная, не целофановая)) Выглядит довольно качественно. Смело рекомендую. За такую цену просто подарок. И спасибо всем за фото-отзывы, помогли определиться)

Портативное устройство для удаления сорняков Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Спасибо, пришло вовремя, только-только начали вылезать одуванчики. Еще не собирал, но уже разобрался, появились идеи усилить прокручивающийся трезубец нержавеющим хомутом (много мусора в земле).

Бесшовный комплект для йоги Бесшовный комплект для фитнеса и йоги. В наборе на алиэкспресс — до пяти элементов одежды. Вы можете ходить на занятия и выбирать, что именно наденете на тренировку в зависимости от ее интенсивности. Идеальная посадка по фигуре. Костюм практически не ощущается на теле, плотно облегающая ткань не сковывает движений. Комплект легко стирается и быстро сохнет, высокотехнологичный материал за считанные минуты отводит влагу — тренируйтесь без следов пота при интенсивных тренировках. Не требует глажки. Действует функция ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Костюм качественный, нет никакого запаха, добрался до меня быстро в целости и сохранности. Подошел идеально, хотя я боялась, что не подойдет, так как уж очень миниатюрная: рост 150 см, вес 40 кг. Очень удобный, уже успела его потестить, позаниматься в нем. К телу очень приятный, практически не ощущается на теле, не давит, но сидит надежно. Я безумно им довольна, советую!

Спальный мешок-палатка для активного отдыха Всепогодный компактный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке.

Удочка с армированным волокном Гибкая но прочная телескопическая удочка GHOTDA 2,1 М-3,6 М с армированным волокном станет отличным подарком и новичку, и профессиональному рыбаку. Легкая и компактная она не займет много места и всегда будет под рукой. Есть функция быстрой доставки, а это значит, что ваша удочка приедет примерно за пять дней. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Опробовал удочки на рыбалке. Удочки супер для своей цены, на донку хороший вариант. Закидывал 170гр. удилище держит и не напрягается. Поклёвку видно очень хорошо даже рыбы менее 100гр. Рекомендую.

Легкие кроссовки Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена! Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Милые легкие кросовочки. Есть запах химии но не критично за свою цену отличные. На 38 взяла 40 и не пожалела, удобно ноге комфортно свободно, можно было и 39 . Но точно не 38 в 38, 38 был бы малой.

Нарядный летний комплект для девочки Мамы маленьких девочек явно по достоинству оценят эти милые хлопковые комплекты, которые не только выглядят красиво и стильно, но и еще очень приятные к телу. Комплекты можно выбрать разных размеров, стилей, расцветок и вариаций - с юбкой или шортиками. А еще комплект сейчас можно приобрести по шикарной цене со скидкой в 50%. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Отличный комплект, 100% хлопок на жаркое лето. На девочку ростом 99 см и весом 18 кг брала размер 4т, сел отлично. Покупала в этом магазине уже много вещей и буду продолжать. Отправили сразу заказ и забрала его на почте на 6 день после оформления. Продавец отличный, всем рекомендую.

Большой воздушный змей Воздушный змей — отличный способ весело провести время с детьми на свежем воздухе! Выберитесь в выходной на пару часиков в парк или на стадион всей семьей. Побегайте, понаблюдайте за облаками вместе с товаром для отдыха алиэкспресс. Яркая расцветка этого змея оставит вам незабываемые впечатления. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Змей хороший. Сегодня забрал и протестил с ребенком, летает, все нормально. Выглядит красочно. Можно брать.

Универсальная летняя блузка Практичная, натуральная и элегантная летняя блузка, которая будет уместна как на работе, так и на отдыхе. Благодаря свободному крою блузка отлично садят на любую фигуру, а огромная скидка в 40% и быстрая доставка Плюс сделает покупку еще приятнее. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень понравилась рубашка, доставка до Москвы пулеметная - неделя (с учетом отправки из Китая). Приятная по качеству, хлопок, рукава регланы. Цвет живьем интереснее. Рекомендую!

Пляжные и уличные сандалии Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Смотрятся классно. Ношу 42 размер, заказал 44. Все подошло.

Потрясающий спортивный костюм для женщин Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.

Мини-вентилятор на аккумуляторе Совсем крошечный, но хорошо выручающий в жару вентилятор можно спрятать в карман или сумочку. Он спасет в очереди, в душном помещении и даже в общественном транспорте. Работает на аккумуляторе, что очень удобно. Вентилятор всегда можно подзарядить от розетки или повербанка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Я в восторге от этого вентилятора, просто супер. Продавец тоже умница, упаковал просто отлично, все пришло в целости и сохранности, и дует ну прям классно!!!

Форма для льда Секрет этих формочек - не только в красивых сотах, но и в силиконе. Не нужно трясти и стучать формочкой о стол, чтобы достать замороженные кубики, как в случае с пластмассой. Достаточно извлечь ее из морозилки, подождать не больше, чем полминуты, а затем нажать на силиконовые соты. Лед извлекается очень просто и не разлетается по всей кухне. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Хороший продукт, хороший магазин, доставка 9 дней. СПАСИБО.