Итальянка Бриньоне завоевала золото Олимпиады в супергиганте

Это пятая золотая олимпийская медаль для Италии на Играх-2026. Ранее медаль высшей пробы завоевывали конькобежка Франческа Лоллобриджида на дистанции 3000 метров, эстафетная команда в шорт-треке, а также мужская и женская команды в соревнованиях саней-двоек. Всего на счету итальянцев 14 медалей, на данный момент это рекорд среди стран-участниц Олимпийских игр в Милане и Кортине.