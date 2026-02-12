Вашингтон
Итальянка Бриньоне завоевала золото Олимпиады в супергиганте

Действующая обладательница Кубка мира Федерика Бриньоне завоевала первую золотую олимпийскую медаль в своей карьере.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Федерика Бриньоне опередила всех соперников, выступивших на склонах Бормио в соревнованиях по супергиганту. Серебро завоевала француженка Роман Мирадоли, бронза у представительницы Австрии Корнелии Хюттер.

Олимпийская трасса супергиганта оказалась сложной для спортсменок. Из 43 горнолыжниц лишь 26 смогли добраться до финиша. Россиянка Юлия Плешкова показала 19-е время.

Федерике Бриньоне 35 лет. Ранее она завоевывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхенчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также добыла бронзу в комбинации. Бриньоне дважды побеждала в общем зачете Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.

Это пятая золотая олимпийская медаль для Италии на Играх-2026. Ранее медаль высшей пробы завоевывали конькобежка Франческа Лоллобриджида на дистанции 3000 метров, эстафетная команда в шорт-треке, а также мужская и женская команды в соревнованиях саней-двоек. Всего на счету итальянцев 14 медалей, на данный момент это рекорд среди стран-участниц Олимпийских игр в Милане и Кортине.

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины

  1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41
  2. Роман Мирадоли (Франция) — отставание +0,41
  3. Корнелия Хюттер (Австрия) — отставание +0,52