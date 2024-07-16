Оргкомитет ОИ-2024 оценил убытки от возможного отказа от водной части церемонии открытия
Церемония открытия Олимпийских игра в Париже должна пройти на Сене в пятницу, 26 июля.
Церемония открытия Олимпийских игра в Париже должна пройти на Сене в пятницу, 26 июля.
На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия, которая пройдет вдоль набережной Сены и на площади Трокадеро, число зрителей было решено сократить с 600 тысяч до 326 тысяч, а перед началом Игр будут введены специальные QR-коды для перемещения в районе олимпийских объектов и возле набережных Парижа.
Как сообщает издание Le Monde, организаторы Олимпийских игр рассматривали возможность в случае чрезвычайных обстоятельств отказаться от водной части церемонии открытия, перенеся ее полностью в конечную точку — парк Трокадеро, однако это обошлось бы в 255 миллионов евро.
«Помимо репутационных рисков для Франции, операционные и финансовые последствия будут значительными, если не сказать нереальными», — говорится в служебной записке оргкомитета, доступ к которой получили журналисты Le Monde.
«Если бы вся церемония или ее часть была перенесена в Трокадеро, последствия для вещательных компаний могли бы составить десятки (или даже сотни) миллионов евро», — добавляют авторы документа.
В связи с этим возможность переноса церемонии открытия куда-либо за пределы Сены и парка Трокадеро, даже при наличии гипотетической террористической угрозы, больше не рассматривается.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.