Ужасный год Шараповой: поражения, проблемы с плечом и разгром от Серены
Но Мария верит в себя.
Но Мария верит в себя.
2018-й Мария завершила на 29-м месте в рейтинге WTA (+30 позиций за год), но концовка сезона была смазана
Январь
После Австралии болельщики Шараповой увидели долгожданное возвращение любимой спортсменки на родину: впервые за 13 лет Мария выиграла теннисный матч на российском корте, одолев Дарью Гаврилову. Увы, дальше дала о себе знать травма плеча, и встреча с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной в
Февраль — июнь
В итоге Марии пришлось делать операцию и пропускать любимую грунтовую часть сезона. Спустя 4,5 месяца 32-летняя теннисистка вернулась на корт, заявившись на травяной турнир в Мальорке. За победой над молодой Викторией Кузьмовой последовало поражение от Анжелики Кербер.
Июль
Возвращение Шараповой на Уимблдон получилось грустным и немного скандальным. Мария была близка к победе над Полин Пармантье, но в третьем сете при счете 0:5 решила не доигрывать матч, что не понравилось француженке. Российскую теннисистку снова беспокоили проблемы с плечом, поэтому нужен был перерыв.
Август
Перед US Open Шарапова сыграла в Торонто и Цинциннати, но снова неудачно: в Канаде поражение в первом раунде от Анетт Контавейт, а на турнире в США вслед за обнадеживающей победой над Элисон Риск (36-я ракетка мира) навязать борьбу одной из лучших теннисисток сезона Эшли Барти не получилось — поражение в двух сетах.
Плечо Марии было
Всего у Марии 8 побед и 7 поражений в 2019 году. После разгрома на US Open россиянка вылетит из топ-100 в рейтинге WTA и станет чаще попадать на сильных соперниц в первых раундах.
Но сама Мария не унывает и продолжает верить в себя.
Возвращение дается непросто. Всего четыре месяца назад у меня была операция на плече. Здорово, что мне выпал шанс сыграть вечерний матч на US Open, к которому было приковано столько внимания. Для меня это важно.
«Нужно хорошо все обдумать, но я правда хочу играть так часто, как только смогу, до конца сезона. Главное, что я верю в свои способности. Вы можете списать меня со счетом. Многие могут списать меня со счетов — особенно после поражения в первом раунде US Open 1:6, 1:6. Если ты сама себя не списываешь со счетов, то ты будешь в порядке», — цитирует Шарапова сайт WTA.
Илья Андреев