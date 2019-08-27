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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Ужасный год Шараповой: поражения, проблемы с плечом и разгром от Серены

Но Мария верит в себя.

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Источник: AFP 2019

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова бесславно проиграла в первом раунде US Open — 1:6, 1:6 от главной соперницы в карьере Серены Уильямс. Но у российской теннисистки не получилось не только на этом турнире Большого шлема — ужасным выдался практически весь 2019 год.

2018-й Мария завершила на 29-м месте в рейтинге WTA (+30 позиций за год), но концовка сезона была смазана из-за травмы плеча. Первая серия турниров в январе, однако, выглядела оптимистично: две победы в Шеньчжэне и выход в 4-й раунд Australian Open, где по ходу турнира была обыграна прошлогодняя победительница Каролина Возняцки.

Январь

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После Австралии болельщики Шараповой увидели долгожданное возвращение любимой спортсменки на родину: впервые за 13 лет Мария выиграла теннисный матч на российском корте, одолев Дарью Гаврилову. Увы, дальше дала о себе знать травма плеча, и встреча с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной в Санкт-Петербурге не состоялась.

Февраль — июнь

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В итоге Марии пришлось делать операцию и пропускать любимую грунтовую часть сезона. Спустя 4,5 месяца 32-летняя теннисистка вернулась на корт, заявившись на травяной турнир в Мальорке. За победой над молодой Викторией Кузьмовой последовало поражение от Анжелики Кербер.

Июль

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Возвращение Шараповой на Уимблдон получилось грустным и немного скандальным. Мария была близка к победе над Полин Пармантье, но в третьем сете при счете 0:5 решила не доигрывать матч, что не понравилось француженке. Российскую теннисистку снова беспокоили проблемы с плечом, поэтому нужен был перерыв.

Август

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Перед US Open Шарапова сыграла в Торонто и Цинциннати, но снова неудачно: в Канаде поражение в первом раунде от Анетт Контавейт, а на турнире в США вслед за обнадеживающей победой над Элисон Риск (36-я ракетка мира) навязать борьбу одной из лучших теннисисток сезона Эшли Барти не получилось — поражение в двух сетах.

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Плечо Марии было по-прежнему не в лучшем состоянии, и шансов на выход во второй раунд US Open практически не было — особенно после попадания волею жребия на Серену Уильямс. Американка не проигрывает Марии с 2004 года, и ужасная для Шараповой серия (19 поражений подряд!) продолжилась и на стадионе Артура Эша.

Всего у Марии 8 побед и 7 поражений в 2019 году. После разгрома на US Open россиянка вылетит из топ-100 в рейтинге WTA и станет чаще попадать на сильных соперниц в первых раундах.

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Но сама Мария не унывает и продолжает верить в себя.

Возвращение дается непросто. Всего четыре месяца назад у меня была операция на плече. Здорово, что мне выпал шанс сыграть вечерний матч на US Open, к которому было приковано столько внимания. Для меня это важно.
Мария Шарапова
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«Нужно хорошо все обдумать, но я правда хочу играть так часто, как только смогу, до конца сезона. Главное, что я верю в свои способности. Вы можете списать меня со счетом. Многие могут списать меня со счетов — особенно после поражения в первом раунде US Open 1:6, 1:6. Если ты сама себя не списываешь со счетов, то ты будешь в порядке», — цитирует Шарапова сайт WTA.

Илья Андреев

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