Шарапова показала, как тренировалась в Африке (видео)
Экзотический воркаут.
Экзотический воркаут.
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как ей нравились тренировки во время поездки по Африке. Спортсменка побывала на прошлой неделе в
«Прощай, воркаут с таким видом, без надзора тренера, воркаут, спланированный по времени визита к животным. Все это пронеслось слишком быстро на прошлой неделе», — написала Шарапова в инстаграме.
В Африке теннисистка занималась со скакалкой и отрабатывала прыжки.
В Руанде Марии очень понравились горные гориллы, а в Ботсване ее поразил носорог.
Илья Андреев