Шарапова показала, как тренировалась в Африке (видео)



Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как ей нравились тренировки во время поездки по Африке. Спортсменка побывала на прошлой неделе в сафари-туре по Ботсване и Руанде.



«Прощай, воркаут с таким видом, без надзора тренера, воркаут, спланированный по времени визита к животным. Все это пронеслось слишком быстро на прошлой неделе», — написала Шарапова в инстаграме.



В Африке теннисистка занималась со скакалкой и отрабатывала прыжки.