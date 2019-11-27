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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова показала, как тренировалась в Африке (видео)

Экзотический воркаут.

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как ей нравились тренировки во время поездки по Африке. Спортсменка побывала на прошлой неделе в сафари-туре по Ботсване и Руанде.

«Прощай, воркаут с таким видом, без надзора тренера, воркаут, спланированный по времени визита к животным. Все это пронеслось слишком быстро на прошлой неделе», — написала Шарапова в инстаграме.

В Африке теннисистка занималась со скакалкой и отрабатывала прыжки.

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В Руанде Марии очень понравились горные гориллы, а в Ботсване ее поразил носорог.

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Илья Андреев

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