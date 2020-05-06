В Австралии звезды тенниса сыграли с медсестрами (видео)
Прямо на крыше больнице.
Прямо на крыше больнице.
Первая ракета мира Эшли Барти и знаменитый австралийский теннисист Патрик Рафтер провели необычный матч. Звезды тенниса поддержали врачей и медсестер, работающих в условиях эпидемии коронавируса.
Барти и Рафтер пригласили двух медсестер из больницы в Брисбене сыграть с ними в теннис. Для работников госпиталя это был сюрприз — они поднялись на вертолетную площадку больницы, где и встретились со знаменитыми спортсменами.
Одна из медсестер не играла раньше в теннис, другая последний раз брала ракетку в руки еще в школе. По словам Триш Херст, такой матч отвлек их от ежедневного стресса на работе.
В Австралии зафиксировано более 6800 случаев заболевания коронавирусом, 97 человек умерло.
Илья Андреев