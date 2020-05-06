В Австралии звезды тенниса сыграли с медсестрами (видео)

Первая ракета мира Эшли Барти и знаменитый австралийский теннисист Патрик Рафтер провели необычный матч. Звезды тенниса поддержали врачей и медсестер, работающих в условиях эпидемии коронавируса.



Барти и Рафтер пригласили двух медсестер из больницы в Брисбене сыграть с ними в теннис. Для работников госпиталя это был сюрприз — они поднялись на вертолетную площадку больницы, где и встретились со знаменитыми спортсменами.