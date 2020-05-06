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6 мая, источник: Sportmail.ru

В Австралии звезды тенниса сыграли с медсестрами (видео)

Прямо на крыше больнице.

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Источник: Reuters

Первая ракета мира Эшли Барти и знаменитый австралийский теннисист Патрик Рафтер провели необычный матч. Звезды тенниса поддержали врачей и медсестер, работающих в условиях эпидемии коронавируса.

Барти и Рафтер пригласили двух медсестер из больницы в Брисбене сыграть с ними в теннис. Для работников госпиталя это был сюрприз — они поднялись на вертолетную площадку больницы, где и встретились со знаменитыми спортсменами.

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Одна из медсестер не играла раньше в теннис, другая последний раз брала ракетку в руки еще в школе. По словам Триш Херст, такой матч отвлек их от ежедневного стресса на работе.

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В Австралии зафиксировано более 6800 случаев заболевания коронавирусом, 97 человек умерло.

Илья Андреев

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