Российская теннисистка рассталась с Кирьосом (фото)
Светская хроника.
Светская хроника.
Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что больше не встречается с австралийцем Ником Кирьосом, ответив на вопрос в инстаграме.
«Мы расстались. Мы не друзья теперь. Понимаю, что вы его болельщик, это нормально, но я не собираюсь говорить о нем», — написала Калинская.
Кирьос и Калинская были вместе с прошлого года, хотя не подтверждали это. Спортсменов видели на матче «Лейкерс» этой зимой, а также в марте на турнире в Акапулько.
В 2015-м Кирьос, считающийся главным бунтарем и злодеем в мировом теннисе, встречался с другой теннисисткой — Айлой Томлянович. Их отношения продлились два года.
Илья Андреев