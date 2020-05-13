Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
19:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская теннисистка рассталась с Кирьосом (фото)

Светская хроника.

Наверх

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что больше не встречается с австралийцем Ником Кирьосом, ответив на вопрос в инстаграме.

«Мы расстались. Мы не друзья теперь. Понимаю, что вы его болельщик, это нормально, но я не собираюсь говорить о нем», — написала Калинская.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кирьос и Калинская были вместе с прошлого года, хотя не подтверждали это. Спортсменов видели на матче «Лейкерс» этой зимой, а также в марте на турнире в Акапулько.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015-м Кирьос, считающийся главным бунтарем и злодеем в мировом теннисе, встречался с другой теннисисткой — Айлой Томлянович. Их отношения продлились два года.

Илья Андреев

Футболисты РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей
Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину
СМИ узнали о новой должности Юрия Семина в «Локомотиве»
Медведев озвучил позицию «Зенита» по возобновлению РПЛ
Шлеменко высмеял Тактарова, бросившего вызов Майку Тайсону
Определена самая влиятельная персона в истории «Формулы-1»
Лаура Дальмайер: В каком-то смысле Олимпиада является фальшивкой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь