Шарапова посмотрела древние индейские поселения (фото)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, как провела выходные. Россиянка побывала в национальном парке Меса-Верде, который находится в штате Колорадо.
«На вертолете — к местам археологических раскопок в Меса-Верде. Некоторые здания тут датируются 500 годом нашей эры», — подписала фото Шарапова.
В этот же уик-энд отметил день рождения Алекс Гилкс — бойфренд Шараповой. Поездка в Меса-Верде была для него подарком от Марии.
Меса-Верде — популярный национальный парк в США, каждый год его посещают 700 тысяч туристов. Начиная с 6-го века там жили индейцы анасази, со временем в их селении появились дома из камня и глины. Самый известный из них — Скальный дворец, он состоит из 150 жилых комнат. Этот парк включен список Всемирного наследия ЮНЕСКО.