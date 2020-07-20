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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова посмотрела древние индейские поселения (фото)

Это красиво.

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, как провела выходные. Россиянка побывала в национальном парке Меса-Верде, который находится в штате Колорадо.

«На вертолете — к местам археологических раскопок в Меса-Верде. Некоторые здания тут датируются 500 годом нашей эры», — подписала фото Шарапова.

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В этот же уик-энд отметил день рождения Алекс Гилкс — бойфренд Шараповой. Поездка в Меса-Верде была для него подарком от Марии.

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Меса-Верде — популярный национальный парк в США, каждый год его посещают 700 тысяч туристов. Начиная с 6-го века там жили индейцы анасази, со временем в их селении появились дома из камня и глины. Самый известный из них — Скальный дворец, он состоит из 150 жилых комнат. Этот парк включен список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Илья Андреев

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