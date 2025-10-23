Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Токио

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с еще одной канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая во втором круге обыграла немку Еву Лис (6:1, 6:1). Счет в личных встречах ничейный — 1−1. В случае победы в этом матче Рыбакина обойдет первую ракетку России Мирру Андрееву в чемпионской гонке и оставит за собой последнюю путевку на итоговый турнир WTA в Саудовский Аравии.