Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Встреча против 22-й ракетки мира продолжалась 1 час 26 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из четырех брейк-пойнтов. Фернандес выполнила один эйс при двух двойных ошибках, реализовав один брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале Рыбакина сыграет с еще одной канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая во втором круге обыграла немку Еву Лис (6:1, 6:1). Счет в личных встречах ничейный — 1−1. В случае победы в этом матче Рыбакина обойдет первую ракетку России Мирру Андрееву в чемпионской гонке и оставит за собой последнюю путевку на итоговый турнир WTA в Саудовский Аравии.
Рыбакина является главной фавориткой турнира в Токио. Она посеяна под вторым номером, в то время как первая сеяная итальянка Жасмин Паолини снялась за день до начала соревнований.
Хардовый турнир в Токио с призовым фондом чуть более одного миллиона долларов завершится в воскресенье, 26 октября. Действующей чемпионкой турнира является китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Софию Кенин (7:6, 6:3).