Что едят звезды спорта зимой, чтобы оставаться в форме: разбор их рационов

Зимой Роналду практически не меняет базовые принципы питания, но особенно внимательно следит за режимом приемов пищи. Футболист давно придерживается схемы дробного питания — обычно он ест 5−6 раз в день небольшими порциями. Такой режим помогает поддерживать стабильный уровень энергии и не допускать сильного чувства голода, которое часто приводит к перееданию в холодный сезон.