Что едят звезды спорта зимой, чтобы оставаться в форме: разбор их рационов

Чтобы не терять форму зимой, профессиональные спортсмены меняют рацион. У каждого свой подход, но цель одна — оставаться в тонусе, когда хочется есть побольше жирного и поменьше двигаться. Рассказываем, что именно помогает им держать форму.
Симона Байлз — сытные завтраки и упор на белок
Зимой Симона делает ставку на плотные, сбалансированные завтраки, которые дают энергию на первую половину дня и помогают избежать хаотичных перекусов. В интервью и соцсетях она не раз показывала утренние тарелки с яйцами, омлетами, творогом, йогуртом и добавками вроде овощей или цельнозернового тоста. Такой старт дня дольше сохраняет чувство сытости и облегчает контроль рациона.
Зимой спортсменка увеличивает долю белка — он поддерживает мышечный тонус и помогает легче переносить тренировки, когда тренировок становится меньше. За счет этого снижается тяга к сладкому и быстрой еде ближе к вечеру, что особенно актуально зимой.
Мария Шарапова — сложные углеводы и сезонные продукты
Зимой Мария делает ставку на продукты, которые медленно повышают уровень сахара в крови и долго насыщают. В разные периоды карьеры она рассказывала, что чаще выбирает киноа, бурый рис, цельнозерновую пасту, запеченный батат и овсянку. Такие продукты помогают избегать резких скачков голода, которые часто возникают в холодный сезон.
Важная часть зимнего рациона спортсменки — сезонные овощи. В меню регулярно появляются брокколи, тыква, цветная капуста, морковь, листовая зелень и запеченные корнеплоды. Они дают клетчатку, которая улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости, а также витамины, поддерживающие иммунитет и восстановление после нагрузок.
Еще одна привычка Шараповой — сочетать углеводы с белком и жирами. Например, овсянку она может дополнять орехами или йогуртом, а гарнир из круп — рыбой или курицей. Такая комбинация замедляет усвоение углеводов и помогает поддерживать стабильный уровень энергии без переедания.
Криштиану Роналду — дробное питание и контроль порций
Зимой Роналду практически не меняет базовые принципы питания, но особенно внимательно следит за режимом приемов пищи. Футболист давно придерживается схемы дробного питания — обычно он ест 5−6 раз в день небольшими порциями. Такой режим помогает поддерживать стабильный уровень энергии и не допускать сильного чувства голода, которое часто приводит к перееданию в холодный сезон.
В ежедневном рационе спортсмена остаются простые и понятные продукты: курица, рыба, яйца, овощи, рис, киноа, орехи и оливковое масло. Он избегает тяжелой еды поздно вечером и старается делать последний прием пищи легким — например, это может быть рыба с овощами или омлет. Такая привычка помогает быстрее восстанавливаться во сне и снижает риск набора веса.
Еще один принцип, который часто отмечают диетологи Роналду, — контроль размера порций. Даже полезные продукты могут давать избыток калорий, если их слишком много. Поэтому футболист старается есть медленно и ориентироваться на чувство насыщения, а не на размер тарелки.