Рублев сыграет с Циципасом в четвертьфинале турнира в Дохе

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Рублев выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фабиан Марожан сделал в игре четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта за матч.
За право сыграть в полуфинале турнира в Дохе Андрей Рублев поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который обыграл другого россиянина — Даниила Медведева.
Напомним, Андрей Рублев является действующим победителем турнира и сейчас защищает титул.
