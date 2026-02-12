Тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа отстранили за пьянство

«Я совершил ошибку и очень сожалею. Хочу извиниться перед всей финской сборной, спортсменами и болельщиками. Надеюсь, команда сможет спокойно сосредоточиться на соревнованиях и продолжить хорошую работу. Больше я не буду комментировать эту ситуацию», — говорится в заявлении Медведа на сайте Олимпийского комитета Финляндии.