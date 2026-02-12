Вашингтон
Тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа отстранили за пьянство

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед отстранен от Олимпийских игр из-за проблем с алкоголем, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Финляндии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что до конца Игр подготовку сборной по прыжкам с трамплина будет курировать Лассе Мойланен. Ему будут помогать тренер женской команды Осси‑Пекка Валта и руководитель элитного спорта Федерации Петтер Кукконен.

«Медвед сегодня вернулся домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил и будем действовать оперативно», — приводит слова Янне Ханнинена, руководителя отдела элитного спорта Финского Олимпийского комитета, пресс-служба организации.

Сам тренер принес извинения за свой поступок.

«Я совершил ошибку и очень сожалею. Хочу извиниться перед всей финской сборной, спортсменами и болельщиками. Надеюсь, команда сможет спокойно сосредоточиться на соревнованиях и продолжить хорошую работу. Больше я не буду комментировать эту ситуацию», — говорится в заявлении Медведа на сайте Олимпийского комитета Финляндии.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На соревнованиях в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.