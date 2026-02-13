Ричмонд
Тренер финских прыгунов объяснил, почему напился на Олимпиаде

Накануне тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игор Медвед был отстранен от Олимпиады в Италии из-за проблем с алкоголем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игор Медвед объяснил, почему появился в состоянии алкогольного опьянения на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине.

«После соревнований я получил приглашение на церемонию награждения словенской команды золотой медалью. Я ничего не ел, и тут алкоголь сделал свое дело. Я не горжусь собой, но я горжусь своей командой и работой, которую мы проделали за последние два года. Я хочу успокоить своих ребят и свести к минимуму ущерб, который я причинил», — приводит слова тренера Yle.

Игор Медвед заявил, что «совершил ошибку» и ему очень жаль, а также принес извинения команде, спортсменам и болельщикам.

Ранее стало известно, что словенский специалист Игор Медвед был отстранен от руководства финской командой на Играх из-за «поведения, противоречащего правилам и ценностям финской команды». Как оказалось, тренер 10 февраля в Предаццо присутствовал на праздновании по случаю завоевания сборной Словении золотой награды в смешанных командных соревнованиях.

Финские прыгуны пока не завоевали медалей на Играх в Италии.

Медведу 44 года, он выступал в прыжках с трамплина за Словению, в том числе в Кубке мира, в 2001-м попал в тройку лучших на этапе в норвежском Тронхейме.