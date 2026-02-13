Тренер финских прыгунов объяснил, почему напился на Олимпиаде

«После соревнований я получил приглашение на церемонию награждения словенской команды золотой медалью. Я ничего не ел, и тут алкоголь сделал свое дело. Я не горжусь собой, но я горжусь своей командой и работой, которую мы проделали за последние два года. Я хочу успокоить своих ребят и свести к минимуму ущерб, который я причинил», — приводит слова тренера Yle.