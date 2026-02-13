Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе

В финальном заезде она опередила ставших серебряным и бронзовым призерами чешку Еву Адамчикову и итальянку Микелу Мойоли. Швейцарка Ноэми Видмер заняла четвертое место.
23-летняя Бафф является серебряным призером чемпионата мира 2023 года в сноуборд-кроссе.
Это вторая золотая медаль для спортсменов из Австралии на Олимпийских играх в Италии. Накануне олимпийским чемпионом в могуле стал Купер Вудс-Топалович. Лидирует в общем зачете Норвегия с восемью золотыми наградами.
Российские спортсмены на Играх-2026 в сноуборде не представлены.
Олимпийские игры — 2026. Cноуборд-кросс. Женщины
- Джози Бафф (Австралия).
- Ева Адамчикова (Чехия).
- Микела Мойоли (Италия).