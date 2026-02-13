Ричмонд
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе

Австралийская сноубордистка Джози Бафф стала победительницей в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финальном заезде она опередила ставших серебряным и бронзовым призерами чешку Еву Адамчикову и итальянку Микелу Мойоли. Швейцарка Ноэми Видмер заняла четвертое место.

23-летняя Бафф является серебряным призером чемпионата мира 2023 года в сноуборд-кроссе.

Это вторая золотая медаль для спортсменов из Австралии на Олимпийских играх в Италии. Накануне олимпийским чемпионом в могуле стал Купер Вудс-Топалович. Лидирует в общем зачете Норвегия с восемью золотыми наградами.

Российские спортсмены на Играх-2026 в сноуборде не представлены.

Олимпийские игры — 2026. Cноуборд-кросс. Женщины

  1. Джози Бафф (Австралия).
  2. Ева Адамчикова (Чехия).
  3. Микела Мойоли (Италия).