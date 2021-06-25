Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой

Доходы футболистов священны, но что в других видах спорта?

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Источник: Спорт-Экспресс

На тему зарплат футболистов высказались уже все, от чемпионов в других видах спорта до вас, уважаемые читатели. Не все из написанного вами можно читать вслух в присутствии Роскомнадзора, но это тоже глас народа. Общественность разделилась на два лагеря — тех, кто хейтит футболистов, и тех, кто хейтит хейтеров, потому что обсуждать зарплаты — это популизм/совок/неэтично и так далее.

Оба подхода можно понять, но тут же нужно оговориться: значительная доля в зарплатах футболистов — так или иначе деньги налогоплательщиков. Через региональные бюджеты или госмонополии. Даже частные компании получают поддержку из государственной казны. Поэтому интерес к цифрам логичен.

Наконец, если неэтично изучать зарплаты футболистов, так ли кощунственно их сравнивать? Например, с представителями других видов спорта.

Есть ощущение, что в некоторых видах результаты у нас получше футболистов, как вам кажется? И тогда олимпийская чемпионка Рио гандболистка Владлена Бобровникова (есть ли у кого-то из наших футболистов хоть один международный чемпионский титул, кроме Кубка Содружества?) имеет право возмущаться, что Новогорск перекрывают из-за Филиппа Киркорова, мешая готовиться остальным. И хотя говорится, что добрая слава лучше богатства, в рыночной экономике с ипотекой и инфляцией древние изречения работают слабо.

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Порядок цифр

«СЭ» решил сравнить, сколько зарабатывают футболисты и представители других видов спорта. Доходы футболистов за последние дни узнали все. Лидеры сборной России, как пишут в СМИ, получают более 3 миллионов евро в год в своих клубах. Артем Дзюба — 3,6, Роман Зобнин — 3,5, Александр Головин (в «Монако») — 3. Да и тренер Станислав Черчесов немало — 2,5 миллиона. Все это — до вычета налогов.

Кроме того, футболисты получают премиальные в сборной — за выход на крупные турниры. Это подтверждал, например, Виталий Мутко в бытность работы президентом РФС. Перед Евро-2016 фигурировала сумма 550 миллионов рублей, правда, тогда вроде бы помог Алишер Усманов. До некоторых пор РФС даже выплачивал премии за сами результаты на Евро или чемпионате мира. Так было на Евро-2012, когда за ничью с поляками было выплачено 15 тысяч евро, а за разгром чехов — целых 30. Правда, все это информация из СМИ. Деньги, полученные на Евро-2020, пойдут в нашу федерацию (как и обычно), но игрокам выплачиваться в этот раз не будут.

А что с другими видами спорта? Обычный набор в любом рейтинге самых высокооплачиваемых отечественных спортсменов последних лет — по паре десятков хоккеистов НХЛ и футболистов, Хабиб Нурмагомедов (11,5 млн долларов, по данным Forbes) и еще несколько бойцов, Мария Шарапова (8,5 млн) и еще пара теннисистов — но только в случае успешного сезона — и баскетболист Тимофей Мозгов. Представителей классических олимпийских видов в них в принципе нет, то есть таких, где Олимпиада — самое престижное событие.

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В классических олимпийских видах доходы в разы меньше

Есть, правда, одно исключение — фигуристы. Давайте с него и начнем как с одного из самых успешных на данный момент видов спорта России. Фигурное катание на поверхности — и популярно, и результаты есть. Казалось бы, должны быть баснословные суммы — люди заслужили.

Это ожидание, а вот реальность. Солидные деньги получает лишь элита сборной России — это от силы несколько человек. При наличии заслуг и наград, говорят собеседники «СЭ», зарплата составляет в лучшем случае 150−200 тысяч рублей. Округлим вверх — 3 тысячи долларов в месяц. Против 200−300 тысяч у футболистов.

Есть еще призовые за турниры, которых в прошлом сезоне, правда, почти не было. Но при очень хорошем раскладе на них можно заработать около 150 тысяч долларов за сезон. Так что основная статья доходов — это совсем не зарплата, а шоу и реклама, которая начала цвести в фигурном катании лишь в последние пару лет. Летом 2020 года, сложив всевозможные статьи доходов, Forbes посчитал, что Алина Загитова получила 1,1 миллиона долларов за год — это и можно считать абсолютным максимумом, который реален в фигурном катании при напряжении всех сил. Медианная планка раз в 10 ниже. Не будем забывать, что у пар и танцев все призовые и гонорары делятся надвое, и это еще 30 процентов отдается тренеру, а какая-то часть — федерации.

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Алине Загитовой исполнилось 18 лет

Почти во всех индивидуальных видах ключевых фактора два. Первый — разумеется, выступления спортсменов. При победе на Олимпиаде дарят хороший автомобиль, обеспечивают званием, президентской стипендией (52 тысячи рублей) и прочими благами. Второй — кто возглавляет конкретную федерацию. Если бизнесмен — шансы на хорошее денежное и материальное обеспечение есть. Если такой поддержки нет, то премии будут равняться примерно 0 рублей.

Пример — легкая атлетика. Несмотря на всю раскрученность российской сборной и федерации, это один из главных летних видов спорта.

После чемпионата мира в Дохе «СЭ» писал о доходах российских легкоатлетов в последний до ковида сезон. Рассматриваем опять же идеального спортсмена, который выигрывает все и вся, — как наша прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Зарплата в Центре спортивной подготовки составляет в районе 125 тысяч рублей + 52 тысячи президентская премия. Регион может платить при наличии возможностей до 100 тысяч рублей. ВФЛА за победы Ласицкене не платила ничего, однако после того чемпионата неожиданно вмешался глава Федерации бокса России Умар Кремлев и подарил Ласицкене и еще одной чемпионке мира Анжелике Сидоровой по 5 миллионов рублей и по автомобилю.

Мария Ласицкене | Источник: AP 2021

Если даже добавить призовые от ИААФ за чемпионаты мира и турниры, доход самых успешных легкоатлетов за идеальный год не будет превышать 15 миллионов рублей, то есть 200 тысяч долларов. Сверх этого можно получить за счет спонсоров, но они есть у единиц. И потом, если мы сравниваем легкоатлетов с футболистами, то рекламный доход в зарплату в 3−3,5 миллиона тоже не входит.

Медаленосящие, но нищие

Еще один показательный диалог произошел у, возможно, нашего самого успешного зимнего спортсмена последних двух сезонов Александра Большунова с ведущими «Матч ТВ». По итогам сезона-2019/20 его спросили о доходах за сезон:

— Я пока даже не смотрел. 13 миллионов рублей? От этой суммы еще минус половина. Хотелось бы, чтобы доход был ближе к хоккеистам, почему нет, — сказал обладатель первого Кубка мира в истории России.

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Ха-ха! Хоккеисты (которые тоже в последнее время не блещут результатами) получают в разы больше, пусть и в клубах. Для этого достаточно взглянуть на любой из наших последних рейтингов зарплат КХЛ.

Для понимания заработков спортсменов в других зимних видах спорта можно посмотреть наши рейтинги призовых. Ставка в ЦСП у успешных спортсменов без медалей Олимпиад и золота чемпионатов мира не превышает 70 тысяч рублей, с учетом помощи региона сумма может доходить до 100 тысяч.

Для улучшения материальной ситуации лыжники иногда приписываются к Росгвардии и даже ФСИН, также может «перепасть» от спортивных обществ типа ЦСКА или «Динамо». Это позволяет получать дополнительный доход, например выплаты за воинское звание. Но все это — в десятки раз ниже зарплат футболистов. Это при том, что фристайлисты в минувшем сезоне принесли нам три золота чемпионата мира и реально претендуют на большие олимпийские награды, которые могут вознести нас на второе место в медальном зачете Пекина. Вместе с победами саночника Репилова, конькобежки Голиковой, сноубордиста Логинова, медалями керлингисток, скелетонистов и шорт-трекистов.

Правилен ли такой расклад — вопрос риторический.

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Дания
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Бельгия/Нидерланды
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Франция
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Италия
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Португалия
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Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
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Испания
Испания
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Италия
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