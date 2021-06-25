Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой

На тему зарплат футболистов высказались уже все, от чемпионов в других видах спорта до вас, уважаемые читатели. Не все из написанного вами можно читать вслух в присутствии Роскомнадзора, но это тоже глас народа. Общественность разделилась на два лагеря — тех, кто хейтит футболистов, и тех, кто хейтит хейтеров, потому что обсуждать зарплаты — это популизм/совок/неэтично и так далее.

Оба подхода можно понять, но тут же нужно оговориться: значительная доля в зарплатах футболистов — так или иначе деньги налогоплательщиков. Через региональные бюджеты или госмонополии. Даже частные компании получают поддержку из государственной казны. Поэтому интерес к цифрам логичен.

Наконец, если неэтично изучать зарплаты футболистов, так ли кощунственно их сравнивать? Например, с представителями других видов спорта.

Есть ощущение, что в некоторых видах результаты у нас получше футболистов, как вам кажется? И тогда олимпийская чемпионка Рио гандболистка Владлена Бобровникова (есть ли у кого-то из наших футболистов хоть один международный чемпионский титул, кроме Кубка Содружества?) имеет право возмущаться, что Новогорск перекрывают из-за Филиппа Киркорова, мешая готовиться остальным. И хотя говорится, что добрая слава лучше богатства, в рыночной экономике с ипотекой и инфляцией древние изречения работают слабо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPsov5phPN7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPsov5phPN7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPsov5phPN7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Порядок цифр

«СЭ» решил сравнить, сколько зарабатывают футболисты и представители других видов спорта. Доходы футболистов за последние дни узнали все. Лидеры сборной России, как пишут в СМИ, получают более 3 миллионов евро в год в своих клубах. Артем Дзюба — 3,6, Роман Зобнин — 3,5, Александр Головин (в «Монако») — 3. Да и тренер Станислав Черчесов немало — 2,5 миллиона. Все это — до вычета налогов.

Кроме того, футболисты получают премиальные в сборной — за выход на крупные турниры. Это подтверждал, например, Виталий Мутко в бытность работы президентом РФС. Перед Евро-2016 фигурировала сумма 550 миллионов рублей, правда, тогда вроде бы помог Алишер Усманов. До некоторых пор РФС даже выплачивал премии за сами результаты на Евро или чемпионате мира. Так было на Евро-2012, когда за ничью с поляками было выплачено 15 тысяч евро, а за разгром чехов — целых 30. Правда, все это информация из СМИ. Деньги, полученные на Евро-2020, пойдут в нашу федерацию (как и обычно), но игрокам выплачиваться в этот раз не будут.

А что с другими видами спорта? Обычный набор в любом рейтинге самых высокооплачиваемых отечественных спортсменов последних лет — по паре десятков хоккеистов НХЛ и футболистов, Хабиб Нурмагомедов (11,5 млн долларов, по данным Forbes) и еще несколько бойцов, Мария Шарапова (8,5 млн) и еще пара теннисистов — но только в случае успешного сезона — и баскетболист Тимофей Мозгов. Представителей классических олимпийских видов в них в принципе нет, то есть таких, где Олимпиада — самое престижное событие.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B99fvA6p4f3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B99fvA6p4f3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B99fvA6p4f3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В классических олимпийских видах доходы в разы меньше

Есть, правда, одно исключение — фигуристы. Давайте с него и начнем как с одного из самых успешных на данный момент видов спорта России. Фигурное катание на поверхности — и популярно, и результаты есть. Казалось бы, должны быть баснословные суммы — люди заслужили.

Это ожидание, а вот реальность. Солидные деньги получает лишь элита сборной России — это от силы несколько человек. При наличии заслуг и наград, говорят собеседники «СЭ», зарплата составляет в лучшем случае 150−200 тысяч рублей. Округлим вверх — 3 тысячи долларов в месяц. Против 200−300 тысяч у футболистов.

Есть еще призовые за турниры, которых в прошлом сезоне, правда, почти не было. Но при очень хорошем раскладе на них можно заработать около 150 тысяч долларов за сезон. Так что основная статья доходов — это совсем не зарплата, а шоу и реклама, которая начала цвести в фигурном катании лишь в последние пару лет. Летом 2020 года, сложив всевозможные статьи доходов, Forbes посчитал, что Алина Загитова получила 1,1 миллиона долларов за год — это и можно считать абсолютным максимумом, который реален в фигурном катании при напряжении всех сил. Медианная планка раз в 10 ниже. Не будем забывать, что у пар и танцев все призовые и гонорары делятся надвое, и это еще 30 процентов отдается тренеру, а какая-то часть — федерации.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Алине Загитовой исполнилось 18 лет

Почти во всех индивидуальных видах ключевых фактора два. Первый — разумеется, выступления спортсменов. При победе на Олимпиаде дарят хороший автомобиль, обеспечивают званием, президентской стипендией (52 тысячи рублей) и прочими благами. Второй — кто возглавляет конкретную федерацию. Если бизнесмен — шансы на хорошее денежное и материальное обеспечение есть. Если такой поддержки нет, то премии будут равняться примерно 0 рублей.

Пример — легкая атлетика. Несмотря на всю раскрученность российской сборной и федерации, это один из главных летних видов спорта.

После чемпионата мира в Дохе «СЭ» писал о доходах российских легкоатлетов в последний до ковида сезон. Рассматриваем опять же идеального спортсмена, который выигрывает все и вся, — как наша прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Зарплата в Центре спортивной подготовки составляет в районе 125 тысяч рублей + 52 тысячи президентская премия. Регион может платить при наличии возможностей до 100 тысяч рублей. ВФЛА за победы Ласицкене не платила ничего, однако после того чемпионата неожиданно вмешался глава Федерации бокса России Умар Кремлев и подарил Ласицкене и еще одной чемпионке мира Анжелике Сидоровой по 5 миллионов рублей и по автомобилю.

Мария Ласицкене | Источник: AP 2021

Если даже добавить призовые от ИААФ за чемпионаты мира и турниры, доход самых успешных легкоатлетов за идеальный год не будет превышать 15 миллионов рублей, то есть 200 тысяч долларов. Сверх этого можно получить за счет спонсоров, но они есть у единиц. И потом, если мы сравниваем легкоатлетов с футболистами, то рекламный доход в зарплату в 3−3,5 миллиона тоже не входит.

Медаленосящие, но нищие

Еще один показательный диалог произошел у, возможно, нашего самого успешного зимнего спортсмена последних двух сезонов Александра Большунова с ведущими «Матч ТВ». По итогам сезона-2019/20 его спросили о доходах за сезон:

— Я пока даже не смотрел. 13 миллионов рублей? От этой суммы еще минус половина. Хотелось бы, чтобы доход был ближе к хоккеистам, почему нет, — сказал обладатель первого Кубка мира в истории России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLzSBo3BP4V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLzSBo3BP4V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLzSBo3BP4V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ха-ха! Хоккеисты (которые тоже в последнее время не блещут результатами) получают в разы больше, пусть и в клубах. Для этого достаточно взглянуть на любой из наших последних рейтингов зарплат КХЛ.

Для понимания заработков спортсменов в других зимних видах спорта можно посмотреть наши рейтинги призовых. Ставка в ЦСП у успешных спортсменов без медалей Олимпиад и золота чемпионатов мира не превышает 70 тысяч рублей, с учетом помощи региона сумма может доходить до 100 тысяч.

Для улучшения материальной ситуации лыжники иногда приписываются к Росгвардии и даже ФСИН, также может «перепасть» от спортивных обществ типа ЦСКА или «Динамо». Это позволяет получать дополнительный доход, например выплаты за воинское звание. Но все это — в десятки раз ниже зарплат футболистов. Это при том, что фристайлисты в минувшем сезоне принесли нам три золота чемпионата мира и реально претендуют на большие олимпийские награды, которые могут вознести нас на второе место в медальном зачете Пекина. Вместе с победами саночника Репилова, конькобежки Голиковой, сноубордиста Логинова, медалями керлингисток, скелетонистов и шорт-трекистов.