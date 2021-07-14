Жоржиньо о «Золотом мяче»: «Никто не взял больше трофеев, чем я, но как сравнивать себя с Месси, Роналду и Неймаром?»
Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».
Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».
«Мы все живем мечтами. Но если быть честным, то, говоря о мастерстве, я осознаю, что не являюсь лучшим в мире. Количество трофеев — важный критерий, ни у кого нет такого количества титулов в этом году, как у меня. Но как я могу сравнивать себя с Месси, Криштиану Роналду или Неймаром? У них совершенно иные характеристики. Все зависит от критериев», — сказал Жоржиньо.
29-летний хавбек стал 10-м игроком в истории, которому удалось выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов/Кубок чемпионов в одном году.