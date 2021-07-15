Россияне назвали Роналду, Доннарумму и Дзюбу лучшими игроками Евро-2020 (ВЦИОМ)

«Более половины россиян (60%) так или иначе следили за чемпионатом Европы, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей. Четверть наших соотечественников (25%) смотрели отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следили за Евро-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате», — сообщается в отчете ВЦИОМ.