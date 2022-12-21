Вратарь сборной Мексики Очоа близок к переходу в «Салернитану»
Вратарь ФК «Америка» и сборной Мексики Гильермо Очоа близок к переходу в чемпионат Италии.
Вратарь ФК «Америка» и сборной Мексики Гильермо Очоа близок к переходу в чемпионат Италии.
Как сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, 37-летний голкипер 22 декабря прилетит в Италию и заключит контракт с «Салернитаной» сроком до лета 2023 года.
«Салернитана» после 15 туров занимает 12-е место в Серии А.
На чемпионате мира в Катаре Очоа отбил пенальти в исполнении Роберта Левандовски в матче группового этапа с Польшей (0:0).