«Челси» нацелился на четырёх звёзд ЧМ-2022

В первую очередь «Челси» присматривается к полузащитнику сборной Аргентины и «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру, который ярко проявил себя на ЧМ. Ещё одним кандидатом на переход в стан синих стал Коди Гакпо из сборной Нидерландов. Его трансфер был бы целесообразен из-за травмы Армандо Брои, который выбыл до конца сезона.