Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром прошедшего ЧМ-2022, забив восемь голов в семи встречах. Сборная Франции заняла второе место, в финале уступив Аргентине (3:3, 2:4 пен.). Ранее Мбаппе уже выигрывал Кубок мира — в 2018 году. В финальной встрече в Москве на стадионе «Лужники» французы обыграли Хорватию (4:2).



«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 41 очко после 15 матчей. В ⅛ финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Баварией».