«Это издевательство и неуважение!» Месси влип в скандал на праздновании в Аргентине
У Лео теперь проблемы?
У Лео теперь проблемы?
За масштабным празднованием в Аргентине с автобусами, вертолётом и всеобщим выходным на второй план ушли некоторые нюансы происходящего. А конкретно несколько историй, обе связаны с капитаном сборной Лионелем Месси. В сеть попали фото и видео, выставляющие звезду не в лучшем свете.
Сначала Де Пауль показывает пальцем в толпу, а через секунду в сторону Лео летит игрушка черепашки-ниндзя. Аргентинец ловит её и заразительно смеётся. Потом бросает обратно. Известно, что черепашка-ниндзя плотно ассоциируется с Килианом Мбаппе из-за внешнего сходства.
Затем — вратарь Эмилиано Мартинес. Он подхватил из толпы куклу вуду с лицом Мбаппе и радостно позирует с ней. Рядом тот же Месси. Такой же радостный, как и остальные.
Но это касалось только игроков. Сами болельщики были главными ненавистниками Франции и конкретно Мбаппе. Вот видео, где толпа сжигает картонный гроб с изображением французской звезды.
Естественно, всё это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Болельщики Франции в бешенстве. Защитников Месси там, похоже, больше нет. Даже среди фанов «ПСЖ».
В соцсетях практические полное единение. Вот как люди комментируют историю с черепашкой-ниндзя.
А вот реакция на историю с куклой.
Сборная Аргентины уже покинула Буэнос-Айрес, и вскоре эти же игроки встретятся друг с другом на клубном уровне. Интересно, какой будет реакция. И как Мбаппе отнесётся к перформансам своего партнёра по «ПСЖ».
Дмитрий Зимин