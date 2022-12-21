«Это издевательство и неуважение!» Месси влип в скандал на праздновании в Аргентине

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За масштабным празднованием в Аргентине с автобусами, вертолётом и всеобщим выходным на второй план ушли некоторые нюансы происходящего. А конкретно несколько историй, обе связаны с капитаном сборной Лионелем Месси. В сеть попали фото и видео, выставляющие звезду не в лучшем свете.

Сначала Де Пауль показывает пальцем в толпу, а через секунду в сторону Лео летит игрушка черепашки-ниндзя. Аргентинец ловит её и заразительно смеётся. Потом бросает обратно. Известно, что черепашка-ниндзя плотно ассоциируется с Килианом Мбаппе из-за внешнего сходства.

Затем — вратарь Эмилиано Мартинес. Он подхватил из толпы куклу вуду с лицом Мбаппе и радостно позирует с ней. Рядом тот же Месси. Такой же радостный, как и остальные.

Источник: twitter.com/vipsg_fr

Но это касалось только игроков. Сами болельщики были главными ненавистниками Франции и конкретно Мбаппе. Вот видео, где толпа сжигает картонный гроб с изображением французской звезды.

Естественно, всё это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Болельщики Франции в бешенстве. Защитников Месси там, похоже, больше нет. Даже среди фанов «ПСЖ».



В соцсетях практические полное единение. Вот как люди комментируют историю с черепашкой-ниндзя.

«Он издевательски смеётся над черепашкой-ниндзя, зная, что речь идёт о Мбаппе. Какое неуважение!» — написал один из пользователей.

«В 2018-м Аргентина вылетела от Франции, и Мбаппе пытался утешить Месси. В 2022-м Аргентина выигрывает финал и унижает Мбаппе. Две страны, два поведения. Но есть карма. И мир запомнит это», — поддерживает другой.

«Как он собирается объяснять это Мбаппе? Чувствую, их ждёт тёплая встреча в Париже!» — ещё один комментарий.

«Молимся, чтобы Мбаппе попросил “ПСЖ” расторгнуть контракт с Месси!» — некоторые призывают к крайностям.

А вот реакция на историю с куклой.

«Уверен, болельщики из Франции и футболисты никогда бы не проявили такого неуважения. Ходить с куклой и показывать её камерам со всего мира — позорное зрелище», — считает французский пользователь.

«Не знаю, делал ли он это намеренно, но это выглядит жалко. Странное поведение. Кто-то делал подобное с лицом Модрича в 2018-м?» — поддерживают его.

«Без Месси Аргентина не вышла бы даже в плей-офф. Этот аргентинский вратарь должен знать своё место. Такое высокомерие недопустимо. Надеюсь, у него ничего не получится в профессиональной карьере», — все едины во мнении.

Сборная Аргентины уже покинула Буэнос-Айрес, и вскоре эти же игроки встретятся друг с другом на клубном уровне. Интересно, какой будет реакция. И как Мбаппе отнесётся к перформансам своего партнёра по «ПСЖ».