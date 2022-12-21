10 открытий ЧМ-2022: от сменщика Роналду до двухметрового австралийца. Ими интересуются топ-клубы

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

10 открытий ЧМ-2022: от сменщика Роналду до двухметрового австралийца. Ими интересуются топ-клубы

Футболисты, совершившие прорыв в Катаре.

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Источник: Спорт-Экспресс

Аззедин Унаи, Марокко

  • Позиция: центральный полузащитник
  • Возраст: 22 года
  • Клуб: «Анже»
  • Статистика на ЧМ: 7 матчей
  • Кто им интересуется: «Лестер», «Севилья», «Барселона».

Источник: Reuters

Даже не все любители французской лиги догадывались о таланте этого щуплого хавбека «Анже». Марокканцам на чемпионате мира противостояли лучшие команды планеты — Хорватия, Бельгия, Испания, Португалия. Однако Унаи никому не уступал центр поля, а еще изумлял всех радиоуправляемыми передачами и трудолюбием. Нет никаких сомнений, что зимой или летом он отправится на повышение за пухлую компенсацию.

Софьян Амрабат, Марокко

  • Позиция: опорный полузащитник
  • Возраст: 26 лет
  • Клуб: «Фиорентина»
  • Статистика на ЧМ: 7 матчей
  • Кто им интересуется: «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси».

Источник: AFP 2022

Партнер Унаи по середине поля уже довольно известен в Европе — Амрабат больше трех лет выступает в Италии, в этом сезоне неплохо играет за «Фиорентину». Но чемпионат мира катапультировал его из ранга малоизвестного середняка в статус одного из лучших опорников планеты. Амрабат выполнил чудовищный объем черновой работы, не пропустив ни минуты на турнире. Неудивительно, что в гонку за хавбека уже включились самые серьезные клубы Европы.

Гонсалу Рамуш, Португалия

  • Позиция: нападающий
  • Возраст: 21 год
  • Клуб: «Бенфика»
  • Статистика на ЧМ: 4 матча, 3 гола, 1 голевая передача
  • Куда может перейти: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус», «Барселона».

Источник: Reuters

Рамушу хватило всего одного матча, чтобы весь мир запомнил его фамилию. До начала плей-офф форвард «Бенфики» лишь пару раз вышел на замену «под премиальные», а на игру со Швейцарией неожиданно оказался в стартовом составе на позиции самого Криштиану Роналду. С бременем Рамуш справился на тысячу процентов: его хет-трик позволил Португалии разгромить противника, а чуть ли не на следующий день за Гонсалу выстроилась очередь из топ-клубов. Говорят, «Бенфика» готова продать нападающего только за прописанную сумму отступных, а это целых 120 миллионов евро.

Луис Чавес, Мексика

  • Позиция: центральный полузащитник
  • Возраст: 26 лет
  • Клуб: «Пачука»
  • Статистика на ЧМ: 3 матча, 1 гол
  • Кто им интересуется: «Аякс».

Источник: Reuters

Мексика впервые с 1986 года не попала в плей-офф и вообще выглядела слабо. В команде выделялись только два футболиста — всем известный голкипер Гильермо Очоа и моторный хавбек Луис Чавес, который никогда не играл в Европе. В отличие от партнеров полузащитник «Пачуки» отдавался игре на сто процентов: он единолично управлял атаками своей сборной, менял темп матча и раздавал передачи любой длины и сложности. А венцом игры Чавеса, конечно, стал фантастический гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии.

Коди Гакпо, Нидерланды

  • Позиция: атакующий полузащитник/нападающий
  • Возраст: 23 года
  • Клуб: ПСВ
  • Статистика на ЧМ: 5 матчей, 3 гола
  • Куда может перейти: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль».

Источник: Reuters

В Катар Гакпо прилетел в статусе крепкого футболиста, переросшего родной чемпионат Нидерландов. Из Катара он улетел в статусе настоящей звезды. Многогранный форвард ПСВ давно на радарах у лучших клубов планеты, но чемпионат мира активизировал их действия — Гакпо забил по мячу в каждом из матчей группового этапа, а заодно поразил болельщиков техникой, неординарными решениями и широченным атакующим арсеналом. Гакпо вот-вот уедет из ПСВ за гигантские деньги, но куда именно — пока вопрос.

Андрис Нопперт, Нидерланды

  • Позиция: вратарь
  • Возраст: 28 лет
  • Клуб: «Херенвен»
  • Статистика на ЧМ: 5 матчей, 2 сухих, 4 пропущенных мяча
  • Кто им интересуется: «Аякс».

Источник: Reuters

Перед чемпионатом мира у Луи ван Гала возникли серьезные проблемы с выбором основного голкипера, и он принял неочевидное решение: первым номером стал малоизвестный вратарь «Херенвена», который до поездки в Катар ни разу не играл за сборную Нидерландов. Ван Гал угадал: за пять матчей Нопперт отразил 18 ударов, а это третий показатель на ЧМ после Ливаковича и Щенсны. Неудивительно, что «Аякс» уже подготовил контракт для Андриса — у амстердамцев как раз трудности на последнем рубеже.

Доминик Ливакович, Хорватия

  • Позиция: вратарь
  • Возраст: 27 лет
  • Клуб: «Динамо» Загреб
  • Статистика на ЧМ: 7 матчей, 2 сухих, 7 пропущенных мячей
  • Кто им интересуется: «Бавария», клубы АПЛ.

Источник: Reuters

Ливаковича трудно назвать открытием в исконном смысле слова — ему 27 лет, и уже на Евро-2020 он был основным голкипером сборной Хорватии. Но мало кто догадывался о его таланте киллера 11-метровых. В матче ⅛ финала с Японией Ливаковичу покорилось крайне редкое достижение — он отразил сразу три мяча в серии пенальти. А его геройства в битве с Бразилией отправились прямо в золотой фонд вратарских чудес на крупных турнирах. Пора Ливаковичу впервые в карьере покинуть чемпионат Хорватии.

Сауд Абдулхамид, Саудовская Аравия

  • Позиция: правый защитник
  • Возраст: 23 года
  • Клуб: «Аль-Хиляль»
  • Статистика на ЧМ: 3 матча
  • Кто им интересуется: «Севилья», «Милан», «Ювентус».

Источник: Reuters

От аравийской сборной ждали трех разгромных поражений в группе и бесславного вылета, но она превзошла себя. Команда Эрве Ренара вписала себя в историю одной только победой над Аргентиной, а молодой защитник Сауд Абдулхамид сыграл так здорово против Месси, что заслужил внимание солидных европейских клубов.

Рицу Доан, Япония

  • Позиция: атакующий полузащитник/вингер
  • Возраст: 24 года
  • Клуб: «Фрайбург»
  • Статистика на ЧМ: 4 матча, 2 гола
  • Кто им интересуется: «Рома».

Источник: Reuters

«Фрайбург» идет вторым в бундеслиге, а сборная Японии стала первой в группе смерти и вылетела лишь после серии пенальти. Что объединяет эти команды? Правый форвард Рицу Доан. Именно он забил первый гол немцам через четыре минуты после выхода на замену, и он же сравнял счет в игре с испанцами через две минуты после выхода на замену. Два важнейших гола в матчах с грандами не могут быть случайностью. «Рома» Жозе Моуринью уже на радарах, и это только начало.

Харри Суттар, Австралия

  • Позиция: центральный защитник
  • Возраст: 24 года
  • Клуб: «Сток Сити»
  • Статистика на ЧМ: 4 матча
  • Кто им интересуется: клубы АПЛ.

Источник: Reuters

Австралийский защитник-гигант образцово сыграл против Туниса и Дании на групповом турнире. Две сухие победы в этих матчах позволили сборной с Зеленого континента сенсационно выйти из группы, где она более чем достойно билась с Аргентиной и проиграла будущему чемпиону лишь из-за ошибки вратаря Райана. Поразительно и то, что Суттар после вылета из Катара уже успел провести целых два полных матча за «Сток Сити». Футболисты с таким желанием и самоотверженностью точно нужны в премьер-лиге.

Гоша Чернов

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История чемпионатов мира
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
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