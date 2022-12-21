ЧМ-2026 побьет рекорды по доходам, числу матчей и посещаемости. Что известно о турнире на данный момент

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
21 декабря, источник: Ведомости.Спорт

ЧМ-2026 побьет рекорды по доходам, числу матчей и посещаемости. Что известно о турнире на данный момент

Чемпионат мира в Катаре, особенно его финальный матч, подарил множество эмоций и оставил сильное послевкусие. Уже сейчас болельщики начинают обсуждать следующий ЧМ — он пройдет с 8 июня по 3 июля 2026 г. в США, Канаде и Мексике. «Ведомости. Спорт» рассказывает, что известно о предстоящем турнире на данный момент.

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Источник: Reuters

В финальном раунде чемпионата мира-2026 сыграют 48 команд. Число участников изменится впервые с 1998 г. О расширении ЧМ в 2013 г. заговорил тогдашний президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини — он предложил пустить на мировое первенство 40 сборных. Идею подхватил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, пообещавший в ходе своей предвыборной кампании увеличить на ЧМ число команд не из Европы. В 2017 г. обещание было выполнено. Теперь квоты распределены следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (местные команды сыграют межконтинентальные стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — 1,5.

Естественно, основная причина для расширения числа участников — не в желании предоставить больше возможностей людям разных национальностей, а в намерении заработать больше денег. $10 млрд планирует получить ФИФА на коммерческих сделках за следующий четырехлетний цикл. Это на $2,5 млрд больше, чем федерация заработала за период с 2018 по 2022 гг. и на 5,2 млрд больше, чем удалось получить за срок с 2014 по 2018 гг. За счет увеличения числа матчей на чемпионате мира ФИФА получит больше прибыли не только от спонсоров, но и от ТВ-прав, продаж билетов, атрибутики и т. д.

80 или 104 матча будет сыграно на ЧМ-2026. Точная цифра пока неизвестна, поскольку ФИФА до сих пор не определилась со схемой проведения турнира. Изначально планировалось организовать 16 групп по три команды, две лучших из них выходили бы в 1/16 финала. Однако в последнее время ФИФА задумалась над изменением формата, поскольку у предложенной схемы есть большая проблема: команды не будут играть параллельно по времени, из-за чего есть вероятность сговора. Например, сборные решат, что им достаточно сыграть друг с другом вничью, и встреча потеряет спортивную составляющую.

Судя по сообщениям в СМИ, ФИФА разделяет это опасение и теперь склоняется к схеме с 12 группами по четыре участника — помимо двух команд из каждой группы, в плей-офф будут отбираться восемь лучших коллективов с третьих строчек. В такой конфигурации число матчей вырастет с нынешних 64 до 104. Окончательное решение по схеме проведения финальной стадии ЧМ-2026 ФИФА должна принять в следующем году.

Чистая выручка стран Северной Америки после проведения чемпионата мира может составить $3−4 млрд. К такой цифре пришли аналитики из Boston Consulting Group (BCG), крупнейшей международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге. Согласно исследованию, благодаря чемпионату мира число рабочих мест в Северной Америке вырастет на 40 000, а совокупный доход работников во всем регионе увеличится на $1 млрд. Кроме того, города-хозяева турнира могут рассчитывать на увеличение экономической активности на своей территории на $160−620 млн. Это приведет к чистой прибыли примерно в $90−480 млн на город.

4800 км разделяет самую северную (Ванкувер) и южную (Мехико) точку, где пройдут матчи ЧМ-2026. Примерно такое же расстояние между Москвой и Дохой — столицами двух предыдущих турниров. Примечательно, что к ЧМ-2026 не будет строить стадионы — все арены уже готовы. Большинство матчей (60, если останется формат с 80 встречами) пройдет в США — в Штатах встречи состоятся в основном на аренах, которые принадлежат клубам Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Всего в США будут задействованы 11 стадионов в 11 городах — Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Самый вместительный из них — «AT&T Стэдиум» в Далласе — смогут посетить 105 000 человек. Если на трибуны арены придут хотя бы 89 000 человек, этого уже будет достаточно, чтобы побить рекорд ЧМ по посещаемости (сейчас — 88 966). Финал турнира-2026 запланирован на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке (его вместимость — 82 500). Игры чемпионата в Мексике примут три города — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, а в Канада встречи организуют в Торонто и Ванкувере. Матч открытия достанется легендарной «Ацтеке».

Примерно в 20:00 по московскому времени будут начинаться матчи первого слота на групповом этапе ЧМ-2026 — именно в это время обычно стартуют самые ранние встречи в ведущих американских лигах, они обычно проходят на восточном побережье США. Второй слот матчей должен начинаться в 23:00, третий — в 02:00, четвертый — в 05:00. То есть удобнее всего самые интересные игры турнира, которые обычно откладываются на третий и четвертый слоты, будет смотреть жителям Дальнего Востока.

25 января 2023 г. станет известен формат отборочного этапа на ЧМ-2026 в Европе. Старт квалификации намечен на осень 2024 г. — сразу после окончания чемпионата Европы. Примет ли сборная России участие в отборе на следующее мировое первенство — большой вопрос. После начала спецоперации на Украине российский футбол отстранили от всех международных соревнований, и возможная отмена этого решения зависит только от политической ситуации. Пока известно, что россияне точно пропустят отбор на Евро-2024.

До старта турнира еще 3,5 года, а букмекеры уже расценивают шансы сборных на чемпионство. Так, главным фаворитом будущего ЧМ считается команда Бразилии с коэффициентом 5,5. Букмекеров подбадривает молодая звезда бразильцев Винисиус, который после вылета сборной в четвертьфинале ЧМ-2022 пообещал в соцсетях, что через четыре года «Бразилия покорит мир». Интересно, что чемпионы мира аргентинцы котируются лишь третьими — с коэффициентом 8.00. Вторыми идут французы (7.00). Эксперты подсчитали и шансы сборной России — на ее победу можно поставить с коэффициентом 100.00. Но пока эта цифра воспринимается не более как шутка — для начала российским футболистам нужно получить возможность участвовать в отборе.

Александр Пахомов

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Швеция
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Франция
Франция
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ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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