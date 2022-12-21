ЧМ-2026 побьет рекорды по доходам, числу матчей и посещаемости. Что известно о турнире на данный момент

В финальном раунде чемпионата мира-2026 сыграют 48 команд. Число участников изменится впервые с 1998 г. О расширении ЧМ в 2013 г. заговорил тогдашний президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини — он предложил пустить на мировое первенство 40 сборных. Идею подхватил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, пообещавший в ходе своей предвыборной кампании увеличить на ЧМ число команд не из Европы. В 2017 г. обещание было выполнено. Теперь квоты распределены следующим образом: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (местные команды сыграют межконтинентальные стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — 1,5.

Естественно, основная причина для расширения числа участников — не в желании предоставить больше возможностей людям разных национальностей, а в намерении заработать больше денег. $10 млрд планирует получить ФИФА на коммерческих сделках за следующий четырехлетний цикл. Это на $2,5 млрд больше, чем федерация заработала за период с 2018 по 2022 гг. и на 5,2 млрд больше, чем удалось получить за срок с 2014 по 2018 гг. За счет увеличения числа матчей на чемпионате мира ФИФА получит больше прибыли не только от спонсоров, но и от ТВ-прав, продаж билетов, атрибутики и т. д.

80 или 104 матча будет сыграно на ЧМ-2026. Точная цифра пока неизвестна, поскольку ФИФА до сих пор не определилась со схемой проведения турнира. Изначально планировалось организовать 16 групп по три команды, две лучших из них выходили бы в 1/16 финала. Однако в последнее время ФИФА задумалась над изменением формата, поскольку у предложенной схемы есть большая проблема: команды не будут играть параллельно по времени, из-за чего есть вероятность сговора. Например, сборные решат, что им достаточно сыграть друг с другом вничью, и встреча потеряет спортивную составляющую.

Судя по сообщениям в СМИ, ФИФА разделяет это опасение и теперь склоняется к схеме с 12 группами по четыре участника — помимо двух команд из каждой группы, в плей-офф будут отбираться восемь лучших коллективов с третьих строчек. В такой конфигурации число матчей вырастет с нынешних 64 до 104. Окончательное решение по схеме проведения финальной стадии ЧМ-2026 ФИФА должна принять в следующем году.

Чистая выручка стран Северной Америки после проведения чемпионата мира может составить $3−4 млрд. К такой цифре пришли аналитики из Boston Consulting Group (BCG), крупнейшей международной компании, специализирующейся на управленческом консалтинге. Согласно исследованию, благодаря чемпионату мира число рабочих мест в Северной Америке вырастет на 40 000, а совокупный доход работников во всем регионе увеличится на $1 млрд. Кроме того, города-хозяева турнира могут рассчитывать на увеличение экономической активности на своей территории на $160−620 млн. Это приведет к чистой прибыли примерно в $90−480 млн на город.

4800 км разделяет самую северную (Ванкувер) и южную (Мехико) точку, где пройдут матчи ЧМ-2026. Примерно такое же расстояние между Москвой и Дохой — столицами двух предыдущих турниров. Примечательно, что к ЧМ-2026 не будет строить стадионы — все арены уже готовы. Большинство матчей (60, если останется формат с 80 встречами) пройдет в США — в Штатах встречи состоятся в основном на аренах, которые принадлежат клубам Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Всего в США будут задействованы 11 стадионов в 11 городах — Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. Самый вместительный из них — «AT&T Стэдиум» в Далласе — смогут посетить 105 000 человек. Если на трибуны арены придут хотя бы 89 000 человек, этого уже будет достаточно, чтобы побить рекорд ЧМ по посещаемости (сейчас — 88 966). Финал турнира-2026 запланирован на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке (его вместимость — 82 500). Игры чемпионата в Мексике примут три города — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, а в Канада встречи организуют в Торонто и Ванкувере. Матч открытия достанется легендарной «Ацтеке».

Примерно в 20:00 по московскому времени будут начинаться матчи первого слота на групповом этапе ЧМ-2026 — именно в это время обычно стартуют самые ранние встречи в ведущих американских лигах, они обычно проходят на восточном побережье США. Второй слот матчей должен начинаться в 23:00, третий — в 02:00, четвертый — в 05:00. То есть удобнее всего самые интересные игры турнира, которые обычно откладываются на третий и четвертый слоты, будет смотреть жителям Дальнего Востока.

25 января 2023 г. станет известен формат отборочного этапа на ЧМ-2026 в Европе. Старт квалификации намечен на осень 2024 г. — сразу после окончания чемпионата Европы. Примет ли сборная России участие в отборе на следующее мировое первенство — большой вопрос. После начала спецоперации на Украине российский футбол отстранили от всех международных соревнований, и возможная отмена этого решения зависит только от политической ситуации. Пока известно, что россияне точно пропустят отбор на Евро-2024.

До старта турнира еще 3,5 года, а букмекеры уже расценивают шансы сборных на чемпионство. Так, главным фаворитом будущего ЧМ считается команда Бразилии с коэффициентом 5,5. Букмекеров подбадривает молодая звезда бразильцев Винисиус, который после вылета сборной в четвертьфинале ЧМ-2022 пообещал в соцсетях, что через четыре года «Бразилия покорит мир». Интересно, что чемпионы мира аргентинцы котируются лишь третьими — с коэффициентом 8.00. Вторыми идут французы (7.00). Эксперты подсчитали и шансы сборной России — на ее победу можно поставить с коэффициентом 100.00. Но пока эта цифра воспринимается не более как шутка — для начала российским футболистам нужно получить возможность участвовать в отборе.