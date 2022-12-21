Скалони — болельщикам Аргентины: Вы были нашим 12-м игроком. Мы бесконечно благодарны вам

«Вы были нашим 12-м игроком. Исполнилась мечта всех аргентинцев. Мы бесконечно благодарны вам за поддержку и рады видеть вас счастливыми», — написал Скалони на своей странице в социальных сетях.

44-летний Скалони привёл аргентинскую сборную к первой с 1986 года победе на чемпионате мира, одержав победу над национальной командой Франции в финале турнира в Катаре (3:3, 4:2 пен.). Ранее специалист выигрывал с Аргентиной Кубок Америки в 2021 году. Скалони возглавляет сборную с 2018 года.