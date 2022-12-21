Карпин: Чемпионат мира открыл глаза тем, кто считал, что уровень Азиатской конфедерации — ниже плинтуса

"Я за то, чтобы сборная играла официальные матчи. В Азиатской конфедерации — значит, там. Если это будет в Европе, понятно, что лучше в Европе. Я этими вопросами не занимаюсь, не знаю, какая ситуация. Сколько ждать, когда Европа нас примет? 5, 10 лет? За это время три поколения футболистов может смениться.