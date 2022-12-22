Мартинес жестоко шутит над Мбаппе. Он не прав, но в Аргентине не забыли скандальное интервью французской звезды

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартинес жестоко шутит над Мбаппе. Он не прав, но в Аргентине не забыли скандальное интервью французской звезды

Чемпионат мира закончился, а скандалы не утихают.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кукла и сожженный гроб

Эмилиано Мартинес — эмоциональный человек. Порой даже слишком, и на чемпионате мира он дважды перешел границы приличия. Сначала после четвертьфинала с голландцами, остановив два удара в серии пенальти, кричал скамейке «Оранжевых», сколько раз он их, скажем так, поимел. Потом — после вручения приза лучшему вратарю турнира — приложил трофей к паху.

Хотя последнее для аргентинцев — вполне нормальная вещь. Достаточно вспомнить, как после победы над «Ювентусом» в Лиге чемпионов крепость и величину своих яиц демонстрировал повернувшийся к трибунам главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Источник: Reuters

«Я сделал это, потому что французы освистали меня», — объяснил свой жест Мартинес. Однако голкипера, что называется, понесло. На чемпионском параде в Буэнос-Айресе вратарь держал в руках куклу с лицом Кильяна Мбаппе, который вообще-то сделал в финале хет-трик и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. А в раздевалке, когда футболисты распевали «Минута молчания», именно Мартинес добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Данную тему, кстати, развили аргентинские фанаты. Опять же на параде, куда они притащили бутафорский гроб с портретом французского бомбардира. Потом гроб сожгли. А возвращаясь к поведению Мартинеса, можно вспомнить, что непосредственно после игры он вел себя совершенно нормально.

Да, расплакался во время телевизионного интервью, но в тот момент от счастья рыдала вся Аргентина. Только того же Мбаппе Эмилиано утешил, и они вполне себе мирно стояли рядом во время фотосессии по окончании церемонии вручения индивидуальных призов.

Гнев южноамериканцев

Откуда такая реакция и в чем конкретно провинился Мбаппе? Ответ на данный вопрос следует искать в весеннем интервью нападающего «ПСЖ», где он не слишком лестно отозвался о южноамериканском футболе.

«У европейцев есть преимущество, потому что мы играем между собой матчи высокого уровня. У нас, например, есть та же Лига наций. Когда мы приезжаем на чемпионат мира, мы готовы. А Бразилия и Аргентина не имеют такого уровня игр в Южной Америке. Там футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждают европейские сборные», — заявил тогда лучшим бомбардир ЧМ-2022.

Те слова запомнили не только в Аргентине, и, как рассказывают, многие бразильцы в финале болели не за самого принципиального соперника, а персонально против Мбаппе. Тем более по ходу турнира журналисты вспомнили высказывания француза, и Мартинес ответил на них довольно жестко.

Фоторепортаж
Аргентина встретила своих чемпионов

«Он недостаточно разбирается в футболе. Он никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя нет такого опыта, то не стоит давать комментарии», — заявил аргентинский голкипер.

Через три дня на тренировку

Забавно только, что многие издания из его ответа взяли только приведенные выше слова. В полной же версии есть продолжение: «Но в том, что он сказал, нет ничего плохого. Они знают, что мы команда мирового класса, и уважают нас за это».

Что поменялось с момента того интервью? Первую реакцию в раздевалке можно списать на взрыв эмоций. Парад чемпионов — тоже мероприятие с полной гаммой чувств. Только куклу нужно было подготовить и придумать жест, так как, демонстрируя ее фанатам, Мартинес прикладывал палец к губам, призывая замолчать.

А что Мбаппе? Француз на это публично никак не отреагировал. Отметил 24-й день рождения, задув свечи на торте, а потом решил, что лучшее лекарство — работа. В «ПСЖ» ждали, что Кильян отдохнет порядка десяти дней, однако он спустя трое суток после проигранного финала прибыл на базу парижского клуба. Как заверил форвард, ему уже лучше, и такими темпами 27 декабря он уже сыграет против «Страсбура».

Вот это — достойно. А Мартинес — при всей гениальности собственной игры в Катаре — немного увлекся. Победителей тоже иногда судят.

Андрей Кузичев

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История чемпионатов мира
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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